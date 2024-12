Burkina-Société-Genre-Promotion

Le Burkina annonce une nouvelle stratégie de promotion du genre et un soutien renforcé des victimes de violences basées sur le genre

Ouagadougou, 27 déc. 2024 (AIB) – Le gouvernement burkinabè a annoncé une nouvelle stratégie nationale de promotion du genre pour la période 2025-2029 ainsi qu’un renforcement de la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre, vendredi à Ouagadougou.

«En matière de promotion et de protection de la femme et de l’enfant, les actions de mon Gouvernement viseront l’élaboration et la mise en œuvre d’une nouvelle Stratégie nationale de promotion du genre couvrant la période 2025-2029 et le renforcement de la prise en charge psychosociale des survivantes et survivants des violences basées sur le genre», a déclaré le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo devant les législateurs.

Le Premier ministre s’exprimait vendredi à l’hémicycle lors de sa déclaration de politique générale.

Jean Emmanuel Ouédraogo a aussi indiqué que son équipe accordera une «attention soutenue» aux actions de promotion de l’éducation sociale dans le but de renforcer la solidarité au sein des différentes couches sociales du pays.

Agence d’Information du Burkina