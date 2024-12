DPG : Le Premier ministre appelle à un sursaut patriotique

Ouagadougou, 27 déc. 2024 (AIB) – Face à la représentation nationale ce vendredi, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a exhorté les Burkinabè à un sursaut patriotique pour garantir un avenir meilleur à tous.

« J’en appelle au sursaut patriotique des Burkinabè pour assurer la mise en œuvre des grandes orientations, changer notre pays, répondre aux besoins actuels et futurs de nos populations, réaliser leurs aspirations légitimes et garantir un avenir meilleur et profitable à tous », a lancé le Premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo lors de ce grand oral.

Le Premier ministre a exprimé sa foi en une destinée radieuse pour le Burkina Faso : « Je suis optimiste pour l’avenir de notre pays », a-t-il rassuré.

Pour Emmanuel Ouédraogo, le Burkina Faso dispose des atouts nécessaires à sa relance économique. « Notre pays n’a pas un problème de ressources, mais plutôt un problème d’utilisation de celles-ci et de répartition des fruits de la croissance. »

Le chef du gouvernement a également affirmé croire en l’avenir du Burkina Faso, car chacun de ses citoyens peut « abandonner (ses) intérêts égoïstes pour l’intérêt général ».

Jean Emmanuel Ouédraogo s’est dit optimiste : « Nous sommes sur le chemin d’atteindre une masse critique de femmes et d’hommes capables de comprendre les subterfuges de l’impérialisme et, partant, les enjeux du développement de notre chère patrie. »

Le chef de l’exécutif burkinabè a ensuite exposé les grandes orientations de son action gouvernementale avant d’inviter ses concitoyens à travailler « à faire du Burkina Faso une nation prospère, un havre de paix et d’épanouissement individuel et collectif ».

Agence d’Information du Burkina

OAS/ata