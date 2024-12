Burkina-Jeunesse-Soutien

Burkina : Le gouvernement annonce un soutien 25 milliards FCFA aux projets des jeunes et des femmes

Ouagadougou, 27 déc. 2024 (AIB) – Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo vient d’annoncer, ce vendredi, un soutien annuel de 25 milliards FCFA destinés à financer les petites et moyennes entreprises, les groupements et les acteurs de l’économie informelle au profit des jeunes et des femmes, pour les années à venir.

Ce soutien du gouvernement «vise un objectif annuel de vingt-cinq milliards FCFA en termes de financement de projets» et sera effectué à travers le fonds «Faso-Kanu-Wili», a annoncé le chef du gouvernement dans son discours de Politique générale délivrée devant l’Assemblée législative de Transition.

«En matière de jeunesse, nous entendons mettre en œuvre des actions fortes de sensibilisation, de formation et d’éducation pour éviter que notre jeunesse soit un terreau fertile de recrutement au service de l’extrémisme violent, de la radicalisation et du terrorisme», a déclaré le chef du gouvernement.

Nommé Premier ministre par le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, le 7 décembre 2024, Jean Emmanuel Ouédraogo vient de présenter au peuple burkinabè et au peuple de l’Alliance des Etats du Sahel, les grandes orientations de sa politique.

Agence d’Information du Burkina