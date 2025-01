L’Armée de Terre honore son personnel méritant

Le vendredi 24 janvier 2025, l’Armée de Terre a décoré, en différé, son personnel méritant. Cet événement sobre et solennel a été présidé par le Chef d’État-Major de l’Armée de Terre (CEMAT).

Ces distinctions honorifiques, attribuées par les plus hautes autorités, s’inscrivent dans le cadre des festivités marquant le 64ᵉ anniversaire des Forces Armées Nationales et la célébration de la fête de l’indépendance du Burkina Faso.

Dans son mot, le CEMAT a souligné la double signification de cette cérémonie : une reconnaissance des efforts, du professionnalisme et des sacrifices consentis par les décorés, ainsi qu’une exhortation à poursuivre leur mission au service de la patrie.

Le CEMAT a adressé ses vives félicitations aux décorés, les encourageant à redoubler d’ardeur dans le travail. Enfin, il a également présenté ses meilleurs vœux pour la nouvelle année à l’ensemble des personnels de l’Armée de Terre, tout en les rassurant que les efforts consentis dans le cadre de la reconquête du territoire seront reconnus et récompensés avec équité et justice.

Etat Major des Armées