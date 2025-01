Burkina-Fonds-Agro-Sylvo-Pastoral-Halieutique-Financement-Partenariat-Convention

Burkina : le Fonds Dumu Ka Fa octroie un prêt de plus d’un milliard F CFA à la faitière semencière du Burkina

Ouagadougou, 25 jan. 2025 (AIB)-Le Fonds Dumu Ka FA (FDK) et l’Union nationale des sociétés coopératives des Producteurs semenciers du Burkina (UNPSB) ont signé ce vendredi 24 janvier 2025 à Ouagadougou, une convention de partenariat accordant un prêt à taux réduit aux producteurs semenciers du Burkina Faso.

Le Directeur général du Fonds Dumu Ka Fa (FDK), Oula Damien OUATTARA a, au cours des échanges avec une délégation de l’Union nationale des sociétés coopératives des producteurs semenciers du Burkina, conduite par son président, Inoussa OUEDRAOGO, acté la signature de convention de partenariat facilitant l’octroi de crédit aux producteurs semenciers afin qu’ils puissent augmenter conséquemment leurs productions.

Le Fonds Dumu Ka Fa est mise en place pour faciliter le financement du monde agricole à des taux très réduits afin d’accroitre conséquemment les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques.

« L’État burkinabè a mis en place le Fonds Dumu Ka Fa pour dresser les contraintes d’accès des acteurs de chaîne de valeur d’agro-sylvo-pastorale et halieutique a des conditions très compétitives de 5 % de taux d’intérêt et des chargements très légers pour permettre de développer ce secteur », a-t-il déclaré.

C’est dans ce cadre que l’Union nationale des sociétés coopératives des Producteurs semenciers du Burkina a abouti avec le Fonds Dumu Ka Fa, la signature de convention de partenariat « gagnant-gagnant » pour faciliter à l’accès au crédit afin d’accroitre la production.

« Le développement de ce secteur appelle une semence de très bonne qualité et comme vous le savez également, l’Union nationale des producteurs semenciers a fait ses preuves depuis plus de 10 années avec beaucoup plus de professionnalisme de production semencière certifiée de qualité tant au Burkina qu’au niveau de l’Afrique de l’Ouest », a apprécié DG OUATTARA.

Et de poursuivre que : « nous avons regardé cet aspect des choses et des contraintes qu’elle présente et nous avons décidé de s’engager ensemble pour un partenariat gagnant-gagnant afin de répondre à l’ensemble des difficultés et leurs besoins de financements ».

Selon Oula Damien OUATTARA, l’ambition du Fonds est non seulement d’assurer les besoins des semences au niveau national en encourageant une bonne production agro-sylvo pastorale pour atteindre la souveraineté alimentaire, mais aussi d’aller sur le marché commun de l’Alliance des Etats.

« Pour nous, c’est un grand jour, c’est également une nouvelle ère qui s’ouvre parce que le problème de financement du monde agricole a été toujours une problématique. Aujourd’hui, en plus de tous ceux qui, de l’accompagnement que nous avons bénéficié des différents acteurs, je pense que ce Fonds viendra une fois de plus appuyer davantage », s’est réjoui le Président de l’Union nationale des sociétés coopératives des producteurs semenciers, Inoussa OUEDRAOGO.

Selon lui, le montant de la convention serait en fonction de leur demande. « Cela n’a pas été limitée. Nous sommes partis sur la base de convention annuelle d’au moins un milliard pour commencer, mais en fonction donc de nos besoins et en fonction aussi de la capacité du Fonds », a-t-il précisé.

Inoussa OUEDRAOGO, saisissant l’occasion, a traduit ses remerciements et félicitations d’une part, au ministre d’État, ministre en charge de l’Agriculture, le commandant Ismaël SOMBIE qui travaille à accompagner et à encourager les acteurs du monde rural et au Directeur général du Fonds Dumu Ka Fa, Oula Damien OUATTARA qui assure la mise en œuvre du financement d’autre part.

En rappel, le Fonds Dumu Ka Fa a été créé en février 2024.

BZ/ata

Source : Fonds Dumu Ka Fa