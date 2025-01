Coopération sino-burkinabè : une aide d’environ 17 milliards francs CFA accordée par la République Populaire de Chine pour la réalisation de projets structurants

(Ouagadougou, le 2 janvier 2025)

Ce vendredi 24 janvier 2025, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur SEM Karamoko Jean Marie TRAORE et l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine SEM Lu SHAN ont procédé à la signature d’une convention de don d’environ 17 milliards de francs CFA.

La République Populaire de Chine accorde ainsi au Burkina Faso une aide sans contrepartie pour la réalisation de projets dans des secteurs stratégiques au profit des populations.

Cette signature de convention vient concrétiser la promesse faite par le Président de la République Populaire de Chine, Xi JINPING, lors du forum sur la coopération sino africaine FOCAC, tenu en septembre 2024 à Pékin.

L’Ambassadeur de la Chine SEM Lu SHAN a indiqué que cet appui du gouvernement de son pays au peuple du Burkina Faso, traduit une volonté et un engagement de propulser la coopération sino-burkinabè au plus haut niveau.

« Ce projet reflète le niveau de collaboration et la bonne amitié entre les deux pays », a -t-il renchérit.

La République Populaire de Chine entend œuvrer davantage à construire un partenariat stratégique avec le Burkina Faso, et soutenir le pays dans sa dynamique de développement et d’affirmation de de sa souveraineté.

SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a salué cet important geste fait par la République Populaire de Chine à l’endroit du peuple burkinabè.

Il a témoigné toute la gratitude des plus hautes autorités burkinabè aux autorités chinoises, pour cette marque de solidarité et cette grande générosité.

« Cette aide de 17 milliards de FCFA permettra de financer des projets d’intérêt majeur pour notre pays, des projets identifiés sur la base de nos propres priorités, et de nos propres aspirations », a précisé le ministre en charge des Affaires étrangères.

« La Chine et le Burkina Faso, ont choisi de hisser leur coopération à un niveau stratégique, ce qui prouve qu’ils ont la volonté et l’engagement d’aller vers un nouveau modèle de coopération et le geste d’aujourd’hui vient confirmer cette volonté partagée », soutient SEM Karamoko Jean Marie TRAORE.

