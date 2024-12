Burkina-Dori-Sebba-Mairie-Session

La mairie de Sebba organise sa session ordinaire

Dori, 4 déc. 2024 (AIB)-la deuxième session ordinaire de la commune de Sebba s’est ténue le 4 décembre 2024 à la direction régionale de l’eau et de l’assainissement du Sahel sous la présidence du PDS de Sebba.

C’est le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Sebba Eric Sawadogo qui a ouvert la session. L’ordre du jour s’est articulé autour de l’examen et l’adoption du procès-verbal (PV), de la session précédente, la présentation de deux rapports, celui de la commission des affaires économiques et celui de l’ordonnateur. Il y’avait également l’examen et l’adoption du budget primitif gestion 2025 et des délibérations, l’implication des membres de la délégation spéciale dans la mobilisation des ressources financières et enfin les divers.

Le procès-verbal de la première session a été lu et adopté. Le PDS Sawadogo a présenté le budget et les participants ont voulu mieux comprendre sur les prévisions pour les recettes qui ne sont pas selon eux à la hauteur des attentes.

Après la lecture et l’amendement du budget primitif, Il y a eu trois délibérations dont l’adoption du budget primitif, l’acceptation et l’affectation du droit de tirage de l’Agence nationale d’appui au développement des collectivités territoriale (ADCT), gestion 2025 et la délibération portant affectation du fond minier, gestion 2025.

Pour que la mairie continue de fonctionner, le PDS a demandé l’implication des membres de la délégation spéciale pour améliorer les recettes. « De nos jours, les populations vivant à Sebba n’ont aucune activité compte tenu de l’insécurité », a-t-il dit.

En divers, il y a eu des échanges sur comment faire pour le retour de certains enseignants bloqués à Dori depuis octobre. Le PDS a promis de rendre compte à qui de droit pour faciliter leur retour. Le chef de service départemental de l’agriculture et de l’élevage, a fait un bilan de la campagne de vaccination qui s’est bien déroulée à Sebba malgré la situation.

Selon Doguibaté Laré, proviseur du lycée provincial de Sebba, la rencontre s’est bien passée. « Nous sommes à Dori et malgré la situation sécuritaire, le quorum est atteint. C’est un regret pour moi que la session se tienne à Dori. Mon souhait était de voir les sessions se tenir à Sebba. Je souhaite le retour de la paix au Sahel en particulier et dans le pays en général ».

Pour le PDS de Sebba, « cette session va nous permettre de corriger beaucoup de choses. Les échanges ont été fructueux, les débats sont très productifs. Les préoccupations des uns et des autres sont fondées. Nous en tiendrons compte pour améliorer tout ce qui pourra être fait pour le bonheur des populations. Il y a eu des suggestions et le désir de repartir à Sebba. Nous tenterons de rendre compte à qui de droit pour avoir nos services étatiques à Sebba. Que Dieu bénisse le Faso ».

Agence d’information du Burkina

mam/as/ata