Kourittenga/Justice : Le magistrat Dramane Birba installé dans ses fonctions de substitut du procureur

Koupéla, (AIB)-Le magistrat, Dramane Birba, a été installé, dans la matinée du jeudi 5 décembre 2024 à Koupéla, substitut du Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance (TGI) de Koupèla. C’était sous la présidence du Président du tribunal de grande instance de Koupéla, Hamado Kiendrebeogo.

Le magistrat, Dramane Birba, installé substitut du Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance (TGI) de Koupèla, le jeudi 5 décembre 2024 à Koupéla, a prêté serment à la cour d’appel de Fada le 25 novembre 2024.

Le Procureur du Faso, près le TGI de Koupéla, Ahandi Ouoba, a félicité ceux qui ont effectué le déplacement pour assister à l’audience solennelle d’installation de Dramane Birba.

« Vous aurez la lourde tâche de résoudre les problèmes de la société. Vous êtes appelé à œuvrer au rayonnement de la présente juridiction que vos devanciers que nous sommes, avons mis toute notre énergie pour asseoir une juridiction intègre, légale, impartiale, dynamique, prompte, efficace, professionnelle et surtout conviviale », a-t-il dit.

Ahandi Ouoba, leur a demandé de traiter les justiciables avec respect et en tant que membre du parquet donner envie aux justiciables de leur faire confiance.

« Travaillez à rendre la justice et non à satisfaire les intérêts égoïstes. Bon vent à vous dans vos nouvelles fonctions de Substitut du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Koupèla. Puisse Dieu et les mânes des ancêtres vous accompagner », a déclaré le Procureur.

Dramane Birba, a rassuré qu’il va se donner à fond pour accomplir la mission qui lui est confiée.

« Je dis merci à Dieu d’avoir rendu cet évènement possible et rassure l’ensemble des populations du ressort du Tribunal de Grande Instance de Koupèla que nous allons travailler à mériter leur respect et considération», a laissé entendre le Substitut du procureur près le TGI de Koupèla.

Le Président du TGI de Koupéla, Hamado Kiendrebeogo, a invité le substitut du procureur qui vient d’être installé dans ses fonctions, à toujours se rappeler du serment qu’il a prêté.

Il a par ailleurs demandé à ses collaborateurs ainsi qu’à la population d’accompagner le Substitut dans l’exercice de ses fonctions.

« Quand il y’a un souci, que ce soit dans le cadre de sa fonction ou pas, approchez son supérieur hiérarchique qui est le Procureur ou moi-même pour poser le problème. Le bureau du Président et celui du Procureur sont toujours ouverts et c’est sans rendez-vous. Vous venez poser le problème », a précisé M. Kiendrebeogo.

Il a demandé l’accompagnement de tous et a exhorté Dramane Birba, d’approcher ses ainés que ce soit les juges ou les substituts.

Dramane Birba, est âgé de 32 ans et titulaire d’un BAC série A4 qu’il a obtenu au lycée départemental de Sabou en 2014. Orienté à l’université de Ouagadougou en Droit d’où il a obtenu son Master 2 en droit privé fondamental en 2021, il a décroché son concours de magistrat et intègre l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) la même année.

Il a suivi une formation à l’ENAM de 2021 à 2024 où il obtient son diplôme option Magistrature et a été intégré et nommé Substitut du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Koupèla.

