BURKINA-KOURITTENGA-SPORT-MARATHON

Kourittenga/Marathon de la Paix 2024 : Le Kenyan Wesley Kiprono remporte l’épreuve des 42,195 Km

Koupéla, (AIB)- La 3e édition du Marathon de la Paix, s’est déroulée le samedi 30 novembre 2024 à Koupéla, qui a réuni plus de 500 marathoniens et marathoniennes. Sur une distance de 42,195 Km (Tenkodogo-Koupéla), le Kenyan Wesley Kiprono, a franchi la ligne d’arrivée en 2h 23 mns 04 s. La cérémonie a été placée sous la présidence du premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla.

La 3e édition du marathon de la Paix, tenue le samedi 30 novembre 2024 à Koupéla, sous le thème : « Des foulées pour la souveraineté et l’émergence des Etas du Sahel», a réuni des marathoniens et marathoniennes venus des 9 communes de la province du Kourittenga, des différentes régions du Burkina Faso et de l’international.

Le Kenyan Wesley Kiprono, a franchi la ligne d’arrivée en 2h 23 mn 04 s. Il a reçu un chèque de 1 000 000 FCFA, en plus d’autres lots offerts par des partenaires à l’évènement.

La gente féminine âgée de plus de 18 ans a parcouru la distance de 21 km. C’est la ghanéenne, Jane Morma, qui a remporté la course en 1h 16mn 36s.

Pour la course des femmes de l’AES, la Burkinabè, Marie Aude Saboné, s’est hissée en tête. Chacune des lauréates est repartie avec la somme de 500 000 CFA et divers lots.

Le Burkinabè, Emile Bonkoungou, a remporté la première place de la course des marathoniens de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Il a reçu la somme de 500 000 CFA et d’autres lots.

Pour la course des jeunes filles et garçons de moins de 18 ans, courue sur une distance de 10 km, c’est W. Léa Sandwidi, élève en classe de 2eC au lycée de Kabèga, qui a remporté la première place chez les filles et Jules Sawadogo, élève en classe de 3e au CEG de Gounghin A, qui est venu premier chez les garçons.

Pour une première fois de prendre part au marathon de la paix, chacun des lauréats est reparti avec 100 000 F CFA, un vélo et d’autres récompenses.

Quant aux personnes vivant avec un handicap, sur une distance de 5 Km, Marguerite Dambré, de la commune de Koupéla, a pris la première dans la catégorie des femmes handicapées et Sahamadou Koudougou de la commune de Pouytenga, premier, des hommes handicapés.

Ils ont reçu chacun une motocyclette à trois roues avec un casque, une somme de 100 000 F CFA et d’autres prix.

« La 3e édition a vu la participation des marathoniens et marathoniennes de 10 pays », selon le président du comité d’organisation du Marathon de la paix, Ousmane Sandwidi.

Pour lui, le marathon a été placé sous le signe de la souveraineté et de la résilience des Etats du Sahel.

« Vous avez vu la forte mobilisation des pays amis qui sont venus soutenir l’initiative. Cela prouve que la paix est un objectif partagé et nous avançons sur la bonne voie malgré les défis. Nous sommes sur le droit chemin. Des difficultés existent toujours mais elles sont faites pour les hommes », a indiqué Ousmane Sandwidi.

Il a affirmé que le bilan est positif et « nous tenons à dire merci à tous ceux qui se sont donnés».

Le ministre en charge des Sports, Roland Somda, a apprécié l’initiative, qui est pour lui, un élément clé de la paix.

« La paix est une denrée dont tout le monde est en quête permanente. Le sport est une discipline fédératrice et crée la cohésion sociale. C’est une activité qu’il faut saluer à sa juste valeur et encourager le promoteur à ce que cela puisse s’inscrire dans la durabilité. Ça fait déjà 3 années de cela et nous avons vu comment cela a pris de l’ampleur », a-t-il dit.

M. Somda a également expliqué que le sport doit jouer pleinement son rôle pour rassembler le monde et parler un même langage qui est celui de la cohésion et de la paix.

Il est a noter qu’en dehors du marathon, un château d’eau réalisé à hauteur de 25 millions de F CFA, dans le village de Gorgo dans la commune de Koupéla par l’Organisation Humanitaire Directs Aid, a été inauguré.

Des Personnes déplacées internes (PDI) ont reçu des vivres, des Cartes d’identité Burkinabè (CNIB) ont été établies au profit de 1 000 personnes et des tricycles ont été offerts à des coopératives de femme de la province du Kourittenga.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo