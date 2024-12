Burkina-Est-Tapoa-Soutien-VDP

Soutien aux VDP : le projet Burkina phosphate offre 300 000F aux VDP

Diapaga, 5 déc. 2024 (AIB)-Le projet Burkina phosphate a remis hier jeudi à Diapaga la somme de trois cent mille francs (300 000f) pour soutenir les VDP de la localité en carburant, a constaté l’AIB sur place.

Burkina phosphate est solidaire des VDP de Diapaga qui mènent aux cotés des FDS une lutte implacable contre l’hydre terroriste dans cette partie Est du Burkina Faso et qui font face aux nombreux défis liés au terrorisme. Le projet a manifesté cette solidarité à travers l’Association le bon berger pour le développement local (A.B.B.D.L) le jeudi 5 novembre dans l’après-midi en présence de la Coordination provinciale des OSC (CPOSC) des points focaux de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire et des responsables des VDP.

Pour le directeur général de Burkina phosphate Dr Jean Ouédraogo par ce geste sa structure répond à l’appel du président du Faso qui invite tout un chacun à s’engager dans la lutte pour la reconquête du territoire. « Il s’agit également pour nous de traduire toute notre solidarité aux FDS et VDP de la Tapoa en les accompagnant à relever les énormes défis liés à la sécurité des hommes et des biens dans cette province, a-t-il dit.

Le coordinateur provincial des OSC de la Tapoa Xavier Couldiati, saluant à sa juste valeur l’initiative de Burkina phosphate, a déclaré que la somme reçue sera utilisée à bon escient. Ibrahim Kapiéko représentant les VDP dira que « cette somme au-delà du carburant permettra de renforcer la cantine endogène des VDP de Diapaga ».

Il a saisi l’occasion pour traduire la reconnaissance du chef de corps du 63ème RIC de Diapaga le capitaine Yannick Sawadogo au projet Burkina phosphate. En rappel c’est en 1978 que le projet Burkina phosphate a été implanté dans la province, plus précisément à Kotchari dans la commune rurale de Tansarga où est logée la carrière et à Diapaga où est implantée l’unité mobile de broyage de phosphate. La structure emploie plus d’une cinquantaine de jeunes.

Le 3 avril 2012 naissait la Société d’exploitation des phosphates du Burkina dont l’engrais en poudre produit dans des sacs de 50kg est vendu sur toute l’étendue du territoire. La contribution de la société est très énorme pour la province surtout dans le cadre des emplois directs et indirects qu’elle procure.

Depuis les différents évènements successifs dans la Tapoa le projet est en hibernation au grand dam des travailleurs qui se tournent les pouces en se demandant ce que l’avenir leur réserve. Tous attendent impatiemment des actions vigoureuses pour assurer la continuité de la production de cet engrais très prisé par les producteurs du Burkina Faso.

L’installation de ce complexe industriel très ambitieux qui s’inscrit dans la vision du président du Faso pour l’offensive agro-silvo-pastoral va sans nul doute donner un coup de fouet au développement socio-économique de la Tapoa et partant du Burkina Faso. Vivement donc que les plus hautes autorités de ce pays fassent un clin d’œil à ce méga projet qui se meurt dans la Tapoa.

Agence d’information du Burkina

LKB/AS/ATA