Ioba/Dissihn : Une nouvelle boulangerie inaugurée à Mou

Dano, 16 janv. 2025 (AIB)- La boulangerie « les boulangers du rameau lobi », réalisée à hauteur de 65 millions de FCFA à Mou (Dissihn) vise à fournir du bon pain aux habitants et à créer des emplois décents pour les populations de la localité, a appris l’AIB le 11 janvier lors de l’inauguration de l’infrastructure.

La boulangerie, dénommée «les boulangers du rameau lobi », a été construite dans le village de Mou, à quelques encablures de Dissihn, chef-lieu de ladite commune.

L’inauguration le 11 janvier 2025 a été marquée par une messe d’action de grâce suivie de la cérémonie officielle. Selon le promoteur, Mathieu Hien, le développement commence à la base. C’est pourquoi il a choisi d’implanter cette boulangerie à Mou, son village natal.

Le coût de cette réalisation est estimé à plus de 65 millions de francs CFA. À cela s’ajoute la contribution des habitants du village en termes de main-d’œuvre et d’apport en agrégats, a expliqué M. Hien.

« L’idée de construire une boulangerie au village m’est venue du fait que j’ai toujours apporté du pain de Ouagadougou pour le partager avec les enfants », a-t-il déclaré.

« Nous voulons contribuer au développement en luttant contre la pauvreté. Nous avons déjà créé une quinzaine d’emplois permanents et nous travaillons avec une centaine de clients grossistes », a indiqué Mathieu Hien.

M. Hien a évoqué les problèmes d’approvisionnement en eau, le coût de l’électricité, le mauvais état des routes et surtout le manque de personnel qualifié comme principales difficultés liées au fonctionnement de la boulangerie.

Il a lancé un appel à l’union des fils et filles de l’ensemble des communautés du Sud-Ouest afin de booster davantage le développement de la région.

D’où le nom « LES BOULANGERS DU RAMEAU LOBI » donné à cette première boulangerie. M. Hien espère également ouvrir une deuxième boulangerie dans la zone de Gaoua.

Lors des interventions, les autorités coutumières ont salué l’initiative du promoteur. Le PDS de Dissihn, Benjamin Nana, a déclaré que cette boulangerie apportera un plus à l’essor socio-économique de la commune.

L’archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso, Mgr Birfuorè Laurent Dabiré, a exprimé sa satisfaction pour la réalisation de cet outil de développement. Il a encouragé M. Hien et a exhorté les fils du Sud-Ouest à œuvrer dans la cohésion pour le bien-être des populations.

Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocent Ouattara, a félicité Mathieu Hien pour sa vision et son courage. Selon lui, l’ouverture de cette unité industrielle symbolise les efforts des entrepreneurs locaux et leur détermination à améliorer la qualité de vie des populations.

M. Ouattara a invité le promoteur et ses employés à respecter les normes prescrites en matière de fabrication et de vente du pain au Burkina Faso.

Toutes ces interventions ont été entrecoupées d’animations musicales du terroir dagara.

Agence d’information du Burkina

SZ / dnk / ata