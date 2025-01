L’ Ambassade du Burkina Faso près le Saint-Siège, en collaboration avec la Fraternité Ecclésiale des Burkinabè à Rome (FEBUR), a organisé une messe pour la paix et la sécurité au Burkina Faso, le samedi 18 janvier 2025, en la Basilique Saint Eustache de Rome.

Cette célébration eucharistique, qui a réuni plusieurs Burkinabè vivant en Italie et des ressortissants d’autres pays, a été un fort moment de recueillement et de ferventes prières pour le retour d’une paix durable au Burkina Faso, ainsi que dans l’ensemble des pays membres de la Confédération des États du Sahel.

Au terme de la célébration, Son Excellence Monsieur Régis Kévin BAKYONO, Ambassadeur près le Saint-Siège, a, au nom des plus hautes autorités du Burkina Faso, exprimé sa profonde gratitude aux participants à cette journée de prières. Il a salué la forte mobilisation, témoignage éloquent de la solidarité d’une communauté qui, bien que loin de son pays, demeure unie dans l’espérance et la foi. Il a également souligné que par cet acte spirituel collectif accompli pour notre pays, chacun contribue à bâtir un Faso qui transcende les distances et les défis.

L’Ambassadeur BAKYONO a, par ailleurs, saisi cette occasion pour apprécier, de vive voix, la mobilisation exemplaire dont la Fraternité Ecclésiale des Burkinabè à Rome a fait montre, dans le cadre du Fonds de soutien patriotique, au titre de l’année 2024. En félicitant la FEBUR pour les contributions en espèces et en nature mobilisées en vue de soutenir l’effort de paix, il a ajouté qu’au-delà du soutien matériel et financier, le geste de la FEBUR est le symbole vivant de l’attachement profond que ses membres portent à notre mère patrie, le Burkina Faso.