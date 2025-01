Trump suspend l’aide aux pays étrangers pour trois mois

Ouagadougou, 21 janv. 2025(AIB)-Le président Donald Trump a signé un décret lundi, la suspension de l’aide américaine aux pays étrangers pour une période de 90 jours, afin d’en vérifier la conformité avec la politique extérieur de son pays.

« Par l’autorité qui m’est conférée par la Constitution et les lois des États-Unis d’Amérique en tant que président, j’ordonne par la présente […] que l’aide au développement étranger soit suspendue pendant 90 jours afin d’évaluer l’efficacité des programmes et leur cohérence avec la politique étrangère des États-Unis », lit-on dans le texte du décret publié sur le site de la Maison-Blanche.

L’aide pourra être rétablie à l’expiration de la période spécifiée après l’examen approprié de chaque programme dans le cadre d’une ordonnance distincte.

Le document note que la sphère de l’aide étrangère américaine et la bureaucratie qui y règne « ne sont pas conformes aux intérêts américains et sont, à bien des égards, contraires aux valeurs américaines ».

« Ils servent à déstabiliser la paix mondiale en promouvant dans les pays étrangers des idées qui s’opposent au développement de relations harmonieuses et stables au sein des pays et entre eux », indique le document.

M. Trump, qui a pris ses fonctions de président des États-Unis le 20 janvier, a signé des dizaines de décrets dès son premier jour à la tête du pays.

AIB avec TASS