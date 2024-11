INERA Bobo-Dioulasso:30 producteurs« leader » renforcent leur capacité en production de fourrage

Le projet « USA Yidgiri » a organisé un voyage d’études du 14 au 16 novembre 2024 à Bobo-Dioulasso au profit de 30 producteurs de petits ruminants venu de la région du Centre-Nord. Ce voyage vise à renforcer les capacités techniques et organisationnelles de ces producteurs « leader » dans la production, la coupe, la conservation et la commercialisation du fourrage.

La station de recherche de l’Institut de l’Environnement et de Recherche agricole de Farakoba à Bobo-Dioulasso a accueilli une trentaine de producteurs de la chaîne de valeur de petits ruminants le vendredi 15 novembre 2024. C’était dans le cadre d’un voyage d’étude organisé par le projet « USA Yidgiri » sur Bobo-Dioulasso du 14 au 16 novembre 2024 au profit de ces producteurs « leaders » venus de la région du Centre-Nord. Avec l’équipe de la recherche de l’INERA les producteurs « leaders » ont pu effectuer une série d’activités durant leur séjour.

Selon Dr Nouhoun Zampaligre maître de recherche en systèmes animal, par ailleurs celui dont l’équipe a assuré la formation des producteurs, il s’agit d’un voyage d’études de partage d’expériences et d’apprentissage sur les innovations de la recherche en matière de culture de fourrage. La recherche, a-t-il dit, est chargée de développer des technologies, des innovations pour résoudre des questions de développement et particulièrement au profit du monde rural. Cette sortie d’étude, a indiqué Dr Zampaligré, rentre dans le cadre d’un partenariat entre « Yidgiri » a entrepris avec l’INERA de Farakoba.

Il a expliqué que dans le cadre de ce partenariat les 30 producteurs ont été formés en 2023 aux techniques de production de fourrage puis accompagnés avec des semences de qualité pour la production. Par la suite, en 2024, sur la base de l’expérience de 2023, les mêmes producteurs ont bénéficié d’une session de recyclage de l’INERA pour mieux s’approprier la technologie sur la production fourragère. A cette 3e étape, aux dires de M. Zampaligré, la formation a tourné autour de valorisation de la paille, avec le traitement à l’urée et à la mélasse pour augmenter sa valeur nutritive. « Ces techniques permettent de conserver les fourrages produits et d’améliorer sa qualité au profit du bétail » a affirmé le maître de recherche.

Améliorer le revenu des producteurs

Pour le coordonnateur régional du projet dans le Centre-Nord, Edouard Sédogo, la question alimentaire, est une priorité dans les zones d’intervention où le pâturage est de plus en plus rare, augmentant les coûts de production. Maîtrisant les techniques de production, M. Sédogo a dit être convaincu que le fourrage que les producteurs cultiveront leur permettra d’avoir de bons animaux pour mettre sur le marché, et améliorer leurs propres revenus.

Revenant sur le projet, Edouard Sédogo a fait savoir que « Yidgiri » appartient à un programme global de l’USAID qui vise à renforcer la résilience des populations vulnérables des zones d’intervention que sont les régions du Centre-Nord, du Sahel et de l’Est. L’objectif étant d’améliorer le revenu d’une cible de 85 000 producteurs composés à 80% de femmes et de jeunes, dans trois filières de production que sont les petits ruminants, la volaille et le niébé.

Pour y arriver, le projet, à en croire M. Sédogo, a organisé les producteurs en coopératives et en union coopératives, et les a mis en relation avec des fournisseurs de services et intrants et avec des acheteurs et des transformateurs. Aussi, à l’écouter, le projet a développé des plateformes de marché telles des foires organisées chaque année en collaboration avec les unions. Mady Sawadogo est le président de l’Union provinciale des éleveurs de petits ruminants de la province de Sanematenga.

Il a avoué que les producteurs formés par l’INERA ont mis en pratique et avec succès les techniques de production dans leurs champs fourragers. « Cette formation va nous apporter un plus dans notre business » a-t-il confié. Asséta Ouédraogo est également venu de la province du Sanematenga. Les techniques apprises, a-t-elle dit, lui permettront de produire elle-même son fourrage.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com

Elcana KAMBOU

(Stagiaire)