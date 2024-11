Société agro-industrielle de développement de l’agriculture familiale:les autorités locales visitent le chantier à Dédougou

Bobo-Dioulasso,19nov 2024(AIB)- gouverneur de la Boucle du Mouhoun, à la tête d’une délégation, a visité le jeudi 14 novembre 2024 à Dédougou le chantier de construction d’une unité de transformation du maïs de la Société agro-industrielle de développement de l’agriculture familiale (SODAF).

La Société agro-industrielle de développement de l’agriculture familiale de la Boucle du Mouhoun (SODAF-BM) souhaite l’adhésion des autorités de la Boucle du Mouhoun dans son projet de transformation du maïs pour une réussite de sa mise en œuvre. C’est pourquoi, sur invitation, le gouverneur de la région, Babo Pierre Bassinga a conduit une délégation sur le chantier de construction de cette unité le jeudi 14 novembre 2024. La SODAF-BM est portée par l’Union des sociétés coopératives pour la commercialisation des produits agricoles de la Boucle du Mouhoun (USCCPA/BM) et ses partenaires. C’est pourquoi, pour cette visite dans la zone industrielle de Dédougou, les autorités ont d’abord fait une escale dans les entrepôts de l’USCCPA/BM où elles ont découvert les installations de stockage de produits céréaliers et la machine de calibrage. Ensuite, le cap est mis sur le site de l’unité de transformation de maïs à proprement dite. Là-bas, les visiteurs ont pu constater l’évolution des travaux.

Les responsables du projet se donnent pour avril 2025 pour inaugurer cette unité qui va transformer du maïs en farine pour la consommation, pour approvisionner les brasseries et qui fabriquera des semoules pour l’élevage avicole. Le Directeur général de SODAF-BM, Soumabéré Dioma, et le Président de l’USCCPA/BM, Laurent Domboué ont, tour à tour, fait une brève présentation du projet tout en insistant sur sa capacité à accroître les revenus des coopératives agricoles affiliées par une valorisation du maïs dans cette usine. Le gouverneur, Babo Pierre Bassinga a dit sa satisfaction de voir ce projet se réaliser en vue de créer des emplois et des revenus pour la population. Il a traduit ses encouragements pour les initiateurs de ce projet qui va en droite ligne avec la vision des autorités burkinabè, sur l’Offensive agro-pastorale.

La SODAF-BM, créée depuis 2021, est portée par l’USCCPA/BM et le Fonds burkinabè pour le développement économique et social ainsi que des partenaires québécois du Fonds d’investissement Solidaire International, l’Union des Producteurs agricoles développement international, SOS Faim/Belgique, et Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA).

AS/bz