Balé : La ville de Boromo a désormais une unité de production d’aliments pour volaille

Boromo, (AIB) – Le préfet président de la délégation spéciale de Boromo, Esaï Bamogo, a procédé à l’inauguration officielle de l’unité de production d’aliment pour volaille dénommé « Faso volaille), le samedi 16 novembre 2024 au secteur 2 de Boromo. L’initiative est du jeune entrepreneur évoluant dans le domaine de production et transformation de volaille, Alexis Gandema. La cérémonie a rassemblé de nombreux acteurs du secteur de la volaille, les populations riveraines et les autorités locales.

La commune de Boromo a désormais une unité de production d’aliments de volaille. L’unité installée au secteur 2 de Boromo est un broyeur mélangeur polyvalent avec une capacité de production d’une tonne à l’heure. Cependant, la capacité peut être améliorée pour atteindre trois tonnes l’heure selon le promoteur, Alexis Gandema. L’entreprise offre quatre emplois directs pour le moment.

M. Gandema a affirmé que la création de cette unité est un vieux projet de plusieurs années qui se concrétise aujourd’hui. Pour y arriver, il lui a fallu plusieurs années d’économie et de patience.

Dans l’enceinte de Faso volaille, les producteurs pourront s’offrir le type d’aliments dont ils ont besoin ou s’acheter le stock mis à leur disposition. Les aliments sont à base de maïs et de soja auxquels sont associés d’autres nutriments essentiels à la santé et la bonne croissance de tous types de volaille.

Selon M. Gandema les prix ont été étudiés afin de soutenir les producteurs locaux et résoudre le problème récurrent de disponibilité des aliments pour les fermes où l’élevage familial auquel les producteurs font face dans la province.

De l’avis de Yaya Traoré, fermier dans la commune de Siby à une dizaine de kilomètre de Boromo, la production et la transformation de volaille est une activité majeure dans la province des Balé. Le secteur occupe de nombreuses personnes mais le coût de production est un souci car les producteurs doivent s’approvisionner en poussins et aliments depuis les grandes villes et cela augmente leurs charges de production. Pour lui, cette unité va contribuer à la promotion du secteur de l’élevage dans la province.

Le préfet président de la délégation spéciale de Boromo, Esai Bamogo a rappelé que le commerce de poulet est une vitrine pour la ville de Boromo et le secteur fait vivre de nombreuses familles. Et cela mérite une attention particulière et l’engagement des autorités auprès des acteurs.

A cet effet, M. Bamogo a traduit sa satisfaction, son admiration et ses félicitations au promoteur pour la création de l’unité, les emplois qu’il va offrir et la promotion du secteur de l’élevage. L’autorité a également encouragé les acteurs du secteur à accompagner l’entrepreneur.

Faso volaille offre selon son promoteur aux populations plusieurs services dans la chaine des valeurs du secteur volaille et de l’empois à la jeunesse. Dans ce sens, le promoteur a encouragé la jeunesse à saisir les opportunités du secteur.

