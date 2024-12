BURKINA-HOUET-EDUCATION-RECOMPENSE

Houet/Arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso : Les meilleurs élèves et enseignants magnifiés

Bobo-Dioulasso, (AIB)-L’arrondissement 4 de la commune de Bobo-Dioulasso a organisé, le jeudi 28 novembre 2024, la 3e édition de la journée de l’excellence. Plusieurs élèves et enseignants ont été primés pour leurs excellents résultats durant l’année scolaire 2023-2024.

Les autorités communales de l’arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso souhaitent encourager l’excellence dans les établissements scolaires de la circonscription de l’éducation de base (CEB) Bobo 4.

Pour ce faire, elles ont organisé une journée d’excellence afin de récompenser les meilleurs élèves et enseignants, le jeudi 28 novembre 2024 dans l’arrondissement.

Au total, 67 élèves, 5 enseignants et des associations éducatives ont été primés lors de cette 3ème édition. Avec une moyenne de 9,35, Germaine Konaté de l’école Yeleemba a été désignée meilleure élève de la CEB.

Quant au meilleur élève de la CEB, l’école « La Grâce » a raflé la mise avec deux lauréats : Ulrich Stéphane Lanfo Zerbo et Akim Sangaré, qui ont tous deux obtenu une moyenne de 9,29.

Ils ont chacun reçu un kit scolaire, un vélo, un dictionnaire et une bourse de 25 000 FCFA. Le prix du meilleur enseignant au CEP, pour un effectif de 50 à 75 élèves, a été décerné à Alidou Ouattara de l’école Ouézzinville « G », avec un taux de réussite de 100 % (69 admis sur 69 candidats).

Henriette Kambou de l’école Yéleemba a remporté le prix du meilleur enseignant au CEP pour un effectif de 76 à 99 élèves, avec un taux de réussite de 100 % et un effectif de 93 élèves.

Ces deux enseignants ont reçu chacun une moto, une attestation et une bourse de 50 000 FCFA.

François Borgia Somé de l’école « La Réussite », avec 93 admis sur 107 élèves, a été primé en tant que meilleur enseignant au CEP avec plus de 100 élèves.

Celui du meilleur enseignant avec moins de 50 élèves a été décerné à Nianssan Gnoumou de l’école « La Relève », qui a obtenu un taux de réussite de 100 % avec 48 candidats.

Ces deux enseignants ont reçu une attestation, une bourse de 150 000 FCFA et un ordinateur.

Le prix du meilleur directeur d’école a été attribué à Sophie Gambo de l’école Ouézzinville « G ».

Selon le président de la délégation spéciale de l’arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso, Balemani Serissouma, cette journée d’excellence scolaire est un événement qui réunit les acteurs du système éducatif pour reconnaître, saluer et encourager les enseignants et élèves qui se sont distingués au cours de l’année scolaire écoulée.

« Cette 3e édition consécutive vise à magnifier la combativité et la détermination des enseignants, des élèves, des encadreurs, des APE et AME, sur le thème : « L’excellence, patriotisme et citoyenneté à l’école primaire pour un Burkina Faso prospère et souverain », a-t-il indiqué.

Il a félicité les encadreurs pédagogiques, les enseignants, les lauréats et les partenaires du système éducatif qui ont obtenu de bons résultats au CEP de 2024.

« Nous reconnaissons votre mérite professionnel et votre dévouement. Je vous exhorte à garder le cap et à redoubler d’efforts », a-t-il ajouté.

Le préfet du département de Bobo, représentant le PDS de la commune de Bobo-Dioulasso, Rasmata Zonon, a souligné que célébrer le mérite des acteurs les plus méritants est une initiative louable qui motive à se surpasser pour obtenir des résultats encore plus brillants.

« C’est en cela que je voudrais féliciter la délégation spéciale de la mairie de l’arrondissement 4 et la CEB de Bobo 4, qui perpétuent cette formidable tradition de célébrer les meilleurs acteurs du monde éducatif », a-t-elle précisé.

Elle a également salué le choix du thème de cette édition. « Cette vision nous montre que si nos enfants grandissent avec ces valeurs individuelles et sociales, nous pouvons être certains que l’avenir sera radieux », a-t-elle conclu.

Quant à la représentante des lauréats, Germaine Konaté, elle a exprimé sa gratitude à l’arrondissement 4 et à ses partenaires pour l’organisation de cette journée.

Agence d’information du Burkina

NN/hb/yo