Burkina-Sourou-Solidarité-Mouvement

Sourou/Solidarité : Un Mouvement solidaire aux FDS et VDP de la province

Tougan, 30 nov. 2024 (AIB)-Le Mouvement patriotique pour le développement du Sourou (MPDS) a organisé le samedi 30 novembre 2024, une journée de mobilisation autour des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la province. Cette journée a été marquée par une remise de dons aux Forces combattantes.

La remise de dons s’est déroulée dans la cour du Centre de lecture publique et d’animation culturelle(CLPAC) de Tougan, en présence du haut-commissaire de la province du Sourou, des Forces de défense et sécurité (FDS) et de plusieurs couches sociales.

Pour le président du Mouvement patriotique pour le développement du Sourou (MPDS), Issouf Djibo, cette initiative vise à soutenir les FDS et les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) engagés dans la reconquête du territoire national.

M. Djibo a par ailleurs invité les populations à collaborer plus avec les forces combattantes, afin de faciliter leurs actions de reconquête sur le terrain de combat.

Le haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo a salué l’initiative du MPDS et a saisi l’occasion pour appeler toute la population à s’impliquer d’avantage dans les activités d’intérêt commun.

Cette journée a été ponctuée par plusieurs activités notamment un cross populaire, une cérémonie de remise des dons, un repas communautaire avec les forces combattantes et un match de gala entre FDS et VDP qui s’est soldé par une victoire des FDS sur le score de 2 buts à 1.

Agence d’information du Burkina

SS/NO/ATA