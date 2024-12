BURKINA-HOUET-COMMERCE-EQUITABLE-JOURNEES

Houet/Commerce équitable : Des journées pour explorer des opportunités

Bobo-Dioulasso, (AIB)-La Plateforme nationale du commerce équitable du Burkina Faso a organisé les 27 et 28 novembre 2024 à Bobo-Dioulasso, la 4e édition des Journées nationales du commerce équitable. La manifestation vise à faire connaître le commerce équitable et ses produits au grand public et à explorer les différentes opportunités et solutions aux problèmes du commerce équitable.

La Plateforme nationale du commerce équitable du Burkina Faso a célébré les journées nationales du commerce équitable sous le thème « Le commerce équitable face aux défis de l’insécurité et du changement climatique au Burkina Faso ».

Les organisations professionnelles des producteurs, des artisans des consommateurs et des partenaires ont pris part à ces journées qui ont été marquées par des panels, des séances de sensibilisation et des expositions.

Au lancement de la 4e édition le 27 novembre 2024, le président de la Plateforme nationale du commerce équitable du Burkina Faso, Issiaka Sommandé, a souligné que le thème de la présente édition vise à mettre en lumière deux grands défis auxquels les producteurs burkinabè sont confrontés à savoir l’insécurité et le changement climatique.

Pour lui, le contexte d’insécurité affecte grandement le développement du secteur agricole et spécifiquement, les acteurs du commerce équitable du fait que certaines exploitations sont dans des zones à forts défis sécuritaires.

Cela entraine, selon lui, de nombreuses conséquences comme l’inaccessibilité des zones par les organismes de certification, l’impossibilité d’une mise en valeur des exploitations dans certaines localités.

De même, à entendre Mr Sommandé, les effets du changement climatique tels que les sécheresses, les inondations et les variations extrêmes de température et des pluies affectent gravement la production agricole au Burkina Faso.

« Les Journées nationales du commerce équitable visent alors à renforcer la résilience des producteurs burkinabè face à l’insécurité et au changement climatique en ouvrant le débat pour explorer les différentes opportunités et solutions à ces problèmes », a affirmé le président de la plateforme.

Il a ajouté que les journées visent également à sensibiliser un large public aux avantages du commerce équitable et à promouvoir des pratiques et des politiques favorisant un développement économique durable et équitable au Burkina Faso.

Il a précisé que malgré des actions entreprises pour promouvoir le commerce équitable, beaucoup de défis restent à relever. Il s’agit entre autres de l’accès à la certification, la structuration des filières, la sensibilisation accrue des consommateurs locaux ou le financement durable.

Le représentant de l’Agence belge de développement (ENABEL), un des partenaires de la plateforme, Dieudonné So et le directeur régional du commerce des Hauts-Bassins, Abdoul Kadri Koura, ont tous loué cette initiative.

Pour Abdoul kadri Koura, l’importance du commerce équitable n’est plus à démontrer.

Pour lui les valeurs prônées par le commerce équitable cadrent avec la vision des autorités qui ont fait de la restauration de la dignité de note peuple et de la recherche de la justice sociale dans tous les échelons de notre société leur priorité.

Le commerce équitable est celui dans lequel le producteur ou le transformateur vend son produit à un prix juste tenant compte des coûts de production.

Par contre, le commerce conventionnel est celui dans lequel le commerçant fixe le prix des produits au producteur ou au transformateur.

Agence d’information du Burkina

