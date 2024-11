BURKINA-GOURMA-ENVIRONNEMENT-PROJET-LANCEMENT

Gourma : Un projet lancé pour renforcer les capacités des populations vulnérables impactées par le changement climatique

Fada N’Gourma, (AIB)-Le secrétaire général de la province du Gourma, Yaya Koné, a lancé officiellement le vendredi 08 novembre 2024 à Fada N’Gourma, un projet dénommé « Crédit vert », pour renforcer les capacités des populations vulnérables impactées par le changement climatique par des Activités génératrices de revenus (AGR).

Dans le but de renforcer les capacités des femmes, éleveurs, agriculteurs, chasseurs, pêcheurs et des différents groupements dans la zone transfrontalière W-Arly Pendjari, le Fond national de la Finance inclusive à travers le Projet « Intégration des mesures d’adaptation au changement climatique dans la Gestion concertée du Complexe transfrontalier W-Arly-Pendjari » en abrégé Projet Adap-WAP, a signé un accord de partenariat de mise en œuvre de Crédit vert sur financement de l’Observatoire du Sahel et du Sahara. Selon le directeur général du Fonds national de la Finance inclusive, Wango Fidèle Yaméogo, le Crédit vert vise à mettre en œuvre la composante micro finance du projet Adap-WAP dans la région de l’Est.

Il a indiqué qu’il est question d’accompagner les populations vulnérables impactées par le changement climatique dans cette zone transfrontalière par des Activités génératrices de revenus (AGR).

M. Yaméogo a ajouté que l’accompagnement des bénéficiaires est scindé à trois niveaux à savoir l’accompagnement sous forme de caution solidaire (entre membre, il n’y a pas de garantie, chaque membre pourra bénéficier jusqu’à 500 mille F CFA), le crédit individuel (le membre peut bénéficier d’un montant allant jusqu’à 1,5 millions de F CFA) et le crédit pour les groupements en fonction de leurs besoins. La mise en œuvre du Crédit vert dans la région de l’Est est confiée à deux microfinances que sont l’Association Base FAN DIMA (ABF) et la Mutuelle d’Epargne et des Crédits de Fada N’Gourma.Le Crédit vert a obligation de mettre l’accent sur les femmes de la région à hauteur d’au moins 40%.

