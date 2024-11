Burkina-Salon-Professionnels-Santé

Burkina : L’Association Kug-Laaga organise la première édition du Salon international des professionnels de santé et l’intégration des soins du 27 au 30 novembre 2024

Ouagadougou, 10 nov. 2024 (AIB) – L’Association Kug-Laaga organise la première édition du Salon international des professionnels de santé et l’intégration des soins (SIPSIS) du 27 au 30 novembre 2024, a indiqué dimanche à Ouagadougou, le comité d’organisation, précisant que cet avènement vise à contribuer à la souveraineté sanitaire et à une synergie d’action des acteurs de l’écosystème de la santé en Afrique.

La première édition du Salon international des professionnels de santé et l’intégration des soins (SIPSIS) a pour objectifs de « contribuer à la souveraineté sanitaire et à une synergie d’action des acteurs de l’écosystème de la santé humaine, animale et environnementale en Afrique », a indiqué le chargé de communication du Secrétariat permanent du SIPSIS, Dr Mamadou Baduon.

Pour Dr Baduon, le SIPSIS se veut être une vitrine de l’écosystème de la santé en Afrique et vise à promouvoir des solutions de santé adaptées à « votre contexte ».

« En mettant en lumière le potentiel et la complémentarité des différentes approches, nous souhaitons contribuer à la construction d’une souveraineté sanitaire durable en Afrique », a-t-il ajouté.

Le Salon international des professionnels de santé et l’intégration des soins (SIPSIS) se tient à Ouagadougou sous le thème : « Médecine traditionnelle africaine : facteur de souveraineté et levier de développement socio-économique ».

La République populaire de Chine est le pays invité d’honneur avec une participation attendue des pays de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel, notamment le Mali et le Niger.

Plusieurs activités sont prévues au programme notamment des conférences et des panels d’experts, des expositions, des rencontres B2B, des visites de sites d’intérêt sanitaire.

Il est également prévu une soirée de gala intitulée la Nuit du professionnel de santé (NPS) pour honorer les acteurs de la santé. A cet effet, deux catégories de prix seront décernées. Il s’agit du prix SIPSIS comprenant plusieurs autres prix et des prix spéciaux.

Agence d’information du Burkina

DNK/wis