Gourma/INFPE : Amirou Djama Hubert Thiombiano compte renforcer les acquis de son prédécesseur

Fada N’Gourma, (AIB)-Le secrétaire de la région de l’Est, Siaka Ouattara, a installé, le vendredi 17 janvier 2025 à Fada N’Gourma, Amirou Djama Hubert Thiombiano, dans ses nouvelles fonctions de directeur régional de l’Institut national de formation des personnels de l’éducation (INFPE) de l’Est. Il a promis de poursuivre avec les acquis de son prédécesseur.

Au cours de son installation officielle en qualité de directeur régional de l’INFPE de l’Est, le vendredi 17 janvier 2025 à Fada N’Gourma, Amirou Djama Hubert Thiombiano s’est engagé solennellement à servir avec intégrité, transparence et dévouement, pour que l’institut dont il a la charge désormais continue de rayonner dans le domaine de formation.

Il a salué le travail remarquable abattu par son prédécesseur et l’a rassuré d’œuvrer à pérenniser l’héritage qu’il a laissé tout en l’enrichissant.

Amirou Djama Hubert Thiombiano s’est engagé à opérer des mutations significatives avec l’aval de sa hiérarchie pour outiller efficacement les futurs éducateurs qui sortiront de l’INFPE de l’Est à répondre à ces impératifs.

Tout en souhaitant le retour de la paix, le nouveau directeur régional a projeté de sorte que l’institut tourne à nouveau à plein régime en essayant des nouvelles formules avec le concours de tous et l’orientation de sa hiérarchie.

Dans ce contexte de crise sécuritaire, la formation des enseignants tourne au strict minimum en matière de contingents annuels.

Il a pris service à une période où le gouvernement burkinabé est en voie d’opérer des innovations dans le système éducatif.

Parmi ces innovations dans l’éducation de base, on peut citer entre autres l’intégration des langues nationales et des Technologies d’Information et de la Communication (TIC), l’initiation aux métiers pour favoriser l’employabilité et l’insertion des sortants dans le tissu socio-économique et l’introduction de l’anglais, devenu indispensable dans un monde globalisé.

Le directeur sorti de l’INFPE de l’Est, Yacouba Thiombiano, a passé 3 ans et 4 mois à la tête de la structure où son dévouement au travail et ses qualités de management sont gravés à jamais dans la mémoire de ses anciens collaborateurs.

