Journées nationales d’Engagement patriotique et de participation citoyenne : Le SP CNLD donne un coup de balai au service psychiatrique de Yalgado

Dans le cadre de la deuxième édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, et conformément aux instructions du Ministre de la Sécurité, le Secrétariat permanent du CNLD a organisé ce Samedi 05 Avril 2025 une journée de salubrité à l’unité d’addictologie du CHU Yalgado Ouedraogo. Selon le Secrétaire permanent du CNLD, l’Inspecteur général Émanoel Kaboré, ce choix s’est porté sur cette unité car elle constitue un partenaire incontournable dans la prise en charge sanitaire des victimes de drogues, qui est l’un des quatre axes majeurs de la lutte contre la drogue.

L’équipe du Secrétariat permanent du CNLD a été appuyée par divers services du ministère de la Sécurité, tels que la Coordination Nationale de Contrôle des Forces de Police, la Direction des Ressources Humaines, la Direction des Marchés Publics et la sécurité du cabinet du Ministre.

L’équipe a également eu l’honneur de recevoir la visite du Ministre de la Sécurité, M. Mahamadou Sana, qui a tenu à apporter son soutien et à encourager le personnel pour leur dévouement et leur sens du don de soi. Une initiative saluée à sa juste valeur par le responsable de l’hygiène de l’hôpital.

Ensemble, Ressuscitons et maintenons les flammes de nos valeurs patriotiques

Faisons un pas vers un avenir plus sain et plus sûr pour tous !

#EngagementCitoyen #LutteContreLesDrogues #Salubrité

#spcnld