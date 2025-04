Burkina-Engagement-Patriotique-Ecole-Apostolique

Burkina/Engagement patriotique : les anciens élèves de l’école apostolique jouent leurs partitions à travers une opération de salubrité

Ouagadougou, 5 avril 2025 (AIB) – Les anciens élèves de l’école apostolique du quartier Gounghin de Ouagadougou ont marqué leur participation aux journées nationales d’engagement patriotique en procédant samedi au nettoyage des alentours de leur ancien établissement.

« L’opération 15 jours changer l’école apostolique », est l’initiative lancée par les anciens élèves de ladite école en collaboration avec les COGES et la délégation spéciale de l’arrondissement 2, pour redonner un nouveau visage à leurs établissements.

Plusieurs activités dont une cérémonie de montée des couleurs nationales, une opération de salubrité accompagnée d’une activité de reboisement et une des séances de sensibilisation des élèves de l’école apostolique sont au programme de cette initiative qui va durer 15 jours.

« Cette école nous a vue naître. Il est temps de lui rendre ce qu’elle nous a donné. Nous voulons redonner espoir aux enfants et leur transmettre les valeurs de respect, d’ordre et de patriotisme », a expliqué, l’initiateur de l’évènement, Salif Sanfo.

Selon lui, des actions à fort impact telles que la sécurisation de l’établissement, l’amélioration des infrastructures sont attendues.

Cette activité a connu la participation des élèves de l’école apostolique et pour M. Sanfo, l’implication de ceux-ci rappelle qu’ils doivent bâtir le Burkina de demain, en respectant leurs maîtres et les mesures d’hygiène.

Le président de la délégation spéciale, wendwaoga Jonas Sawadogo, a félicité les anciens élèves pour cette initiative avant d’inviter les écoles de son arrondissement à emboîter le pas.

En rappel, « l’opération 15 jours changer l’école apostolique » intervient après l’initiative « 15 jours pour changer Remdogo », initiée par Salif Sanfo.

Agence d’information du Burkina

YOS/DNK