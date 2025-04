Burkina-Assainissement-Lancement-Travaux

Burkina : Des populations de Bobo-Dioulasso saluent l’initiative du gouvernement de construire des ouvrages d’assainissement dans trois villes du pays

Bobo-Dioulasso, 5 avril 2025 (AIB) – Des populations riveraines de Bolibana, dans la commune urbaine de Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins ont apprécié samedi, l’initiative du gouvernent burkinabè, de réaliser des travaux de construction d’ouvrages de drainage des eaux de pluie, qui constitue un ouf de soulagement selon eux, en saison de pluie.

Le Premier Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a lancé officiellement le samedi 5 avril 2025 au secteur 23 de Bobo-Dioulasso plus précisément à Bolibana, le Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires (PMDUVS) de trois régions du Burkina que sont les Hauts-Bassins, le Centre-Nord et le Nord.

Le PMDUVS qui concerne les villes de Bobo- Dioulasso, de Kaya et de Ouahigouya a été bien appréciée par la population riveraine et des élèves, qui pour eux, qui va les soulager pendant la saison des pluies.

Estimé à environ 33 milliards FCFA, le projet sera exécuté en 12 mois et financé par l’Etat et la Banque mondiale.

Selon Amsétou Belem, un élève en classe de 4e au lycée de Dö et riveraine, le projet de drainage des eaux dans son secteur permettra d’éviter les inondations dans la ville de Bobo-Dioulasso.

Elle a également remercié le gouvernement pour son projet de développement urbain au profit des populations.

Même son de cloche pour Abdoul Akim, en classe de 2nd C dans le même lycée qui soutient que l’initiative de l’Etat est très salvatrice, car elle permet d’améliorer les conditions de vie des populations.

A l’écouter, la construction d’un collecteur d’eau va faciliter l’accès dans leur cour pendant la saison des pluies.

Daouda Sawaodogo, un autre habitant de Bolibana s’est réjoui aussi du projet qui viendra mettre fin, selon lui, aux souffrances des populations.

« Quand il pleut, nous sommes en insécurité. Nous avons des problèmes pour repeindre nos domiciles.

Avec la réalisation de collecteur d’eau, nous allons accéder facilement à nos cours », a-t-il dit.

Le proviseur du lycée public de Dô, Souleymane Ouédraogo dont son établissement a été coupé en deux parties par un ravin dû au ruissellement des eaux de l’ancien canal s’est dit satisfait du lancement des travaux dans son secteur.

Pour M. Ouédraogo, il ne peut pas rejoindre les classes en cas de pluie et il en est de même pour les élèves.

D’après lui, le projet vient à point nommé pour soulager les riverains du secteur 23 et particulièrement la communauté éducative du lycée de Dö.

« Avec la réalisation de ce canal, le ruissellement d’eau va beaucoup diminuer au niveau de notre établissement », a-t-il confié.

A ses dires, le lycée n’a pas de terrain de sport et a été refusé comme un centre d’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et du Baccalauréat à cause d’un ravin qui rend l’accès difficile à l’établissement.

« Le domaine scolaire est accidenté et même divisé en deux », a signalé le proviseur du lycée de Dö tout en poursuivant que cette situation perturbe les activités pédagogiques

Souleymane Ouédraogo a précisé que le lycée public n’a pas les moyens pour remblayer le ravin déjà créée et a sollicité le soutien des autorités locales pour le faire, afin de permettre aux élèves de pouvoir traverser le ravin pour rejoindre leurs cours pendant la saison des pluies .

Il convient de noter que le lycée de Dö sis à Bolibana au secteur 23 de la ville de Bobo-Dioulasso compte 14 salles de classe et totalise 1300 élèves.

