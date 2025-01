BURKINA-REGION-EST-SOCIETE-PASSATION

Gourma/Direction régionale en charge de la Communication : Yacouba Bagayiri s’engage à lutter contre la désinformation

Fada N’Gourma, (AIB)-Yacouba Bagayiri a pris l’engagement de lutter contre la désinformation à sa prise des rênes de la direction régionale en charge de la Communication de la région de l’Est, le vendredi 17 janvier 2025 à Fada N’Gourma.

« Au nom du ministre de la Communication de la Culture, des Arts et du tourisme ,et celui de la région de l’Est ,en vertu des pouvoirs qui me sont conférés ,je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de directeur régional de la Communication, de la Culture, des Arts et du tourisme de l’Est et vous renvois à l’exercice de vos fonctions avec tout mes encouragements et mes vœux de réussite et de bénédiction », a déclaré le secrétaire général de la région de l’Est, Siaka Ouattara, à l’installation officielle de Yacouba Bagayiri.

Il a été nommé en conseil des ministres du 26 décembre 2024.

« Je dois jouer un rôle déterminant dans le renforcement de la cohésion sociale et de l’unité régionale à travers des messages porteurs d’espoir et de la solidarité et aussi lutter contre la désinformation qui peut alimenter la division et fragiliser nos communautés », a indiqué M. Bagayiri.

Il a aussi ajouté qu’il s’engage à soutenir les efforts sécuritaires à travers la communication par une sensibilisation accrue des populations sur les questions de paix et de sécurité

Face au défis actuels, le nouveau directeur régional, a dit qu’il est essentiel de soutenir les acteurs culturels, des arts et du tourisme qui jouent un rôle dans la préservation de leur identité.

Il a également souligné qu’il projette amplifier les progrès réalisés par ses prédécesseurs.

Yacouba Bagayiri est administrateur du cinéma et de l’audiovisuel qui avait travaillé à la tête de la RTB2 Fada pendant neuf (09) ans.

Ses prédécesseurs Talata Marcelline Kaboré qui occupait la direction régionale en charge de la culture et Sébastien Moné celle de la communication, ont engrangé malgré l’adversité des résultats reluisants qui ont relevés par leurs anciens collaborateurs.

Le secrétaire général de la région de l’Est, Siaka Ouattara, a invité le nouveau directeur régional d’être à l’écoute des usagers s’il veut réussir sa nouvelle mission.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/yo