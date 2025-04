Maroc-Burkina-Sport-Coupe-Ambassadeur-Lancement

Coupe de l’Ambassadeur du Burkina Faso au Maroc : Un espace de solidarité entre frères et sœurs d’un même pays (autorité)

Meknès, 6 avril 2025 (AIB)-L’Ambassadeur du Burkina Faso au Royaume du Maroc Mamadou Coulibaly a donné samedi après-midi à Meknès (environ 151 km de Rabat), le coup d’envoi de la coupe qui porte son nom en saluant l’initiative des Étudiants et Stagiaires qui crée un « espace de solidarité, de fraternité et d’entraide entre frères et sœurs d’un même pays ».

« Félicitations pour ce tournoi qui crée un espace de solidarité, de fraternité et d’entraide entre frères et sœurs d’un même pays », a affirmé ce samedi dans la ville de Meknès, le diplomate burkinabè Mamadou Coulibaly, en donnant le top départ de la coupe de l’Ambassadeur du Burkina Faso au Royaume du Maroc.

Selon Mamadou Coulibaly, quand on quitte le Burkina Faso, on est loin de sa famille, on a le mal du pays, aussi, seuls ces genres d’initiatives comme la coupe de l’Ambassadeur du Burkina Faso au Maroc permettent de mieux solidariser.

« On constate que les anciens étudiants viennent en aident aux nouveaux venus. Je vous invite à continuer dans ce sens. Vous êtes là nombreux parce que cela vous tient à cœur de faire la promotion des valeurs du sport qui sont le bien être et le vide dans la tête, choses indispensables aujourd’hui pour bien bosser et plus tard dans la vie », a-t-il souligné.

L’Ambassadeur a invité les Étudiants et Stagiaires burkinabè au Maroc à profiter de tout ce que le sport permet de faire comme bienfait. Il a salué les efforts, l’abnégation et le sacerdoce qu’ils font preuve dans leurs études et leurs initiatives culturelles et sportives et a souhaité bonne chance à l’ensemble des équipes mais que le meilleur gagne.

La coupe de l’Ambassadeur du Burkina Faso au Maroc va se dérouler en deux phases. La première phase a démarré ce samedi et va opposer les équipes des villes marocaines de la zone A (Rabat, Meknès, Fès, Tanger, Kénitra, Mohammedia, Tétouan et Oujda). Les équipes des villes marocaines de la zone B vont s’affronter le 12 avril prochain à Ben Guérir (Casablanca, Ben Guérir Settat, Marrakech, Laâyoune, Agadir, etc.).

Les finalistes des deux zones se retrouveront à Rabat le 27 avril prochain pour la Grande finale. Ce jour-là, quatre équipes de filles vont s’affronter pour livrer aussi la meilleure équipe féminine. Le tournoi prévoit également une compétition de Basket Ball avec des équipes de Rabat, Tétouan et Oujda.

Le mercredi dernier lors du lancement des activités de l’Ambassade entrant dans le cadre de la 2ème édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, l’Ambassadeur Mamadou Coulibaly a remis une contribution financière aux Étudiants et Stagiaires burkinabè du Royaume du Maroc pour les accompagner dans l’organisation de leurs différentes activités.

La prochaine activité de l’Association sera « la Journée Burkimbila », qui se tiendra le 3 mai prochain dans la ville de Kénitra (environ 50 kilomètres de Rabat) et servira de cadre pour mettre en valeur la culture burkinabè et faire rayonner le Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Correspond de l’AIB à Rabat