Burkina-Ambassade-Maroc-Patriotisme-Engagement-Journées-Célébration

Journées Nationales d’Engagement Patriotique : Les Burkinabè du Maroc fièrement en Faso Danfani et Koko Donda consomment des mets locaux et s’adonnent au sport

Rabat, 6 avril 2025 (AIB)-Dans le cadre des Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de participation citoyenne, les Burkinabè du Royaume du Maroc ont arboré fièrement pendant deux jours (jeudi et vendredi) leurs Faso Danfani et Koko Donda (tenues traditionnelles burkinabè) et consommé des mets locaux. Ce samedi matin, c’était une séance d’aérobic au parc Ibn Sina de Rabat, a constaté l’AIB.

Dans le cadre de la 2ème édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, l’Ambassadeur du Burkina Faso au Royaume du Maroc, Mamadou Coulibaly a lancé le lundi dernier au sein de la mission militaire (annexe de l’Ambassade) un certain nombres d’activités au profit des Burkinabè du Royaume Maroc pour répondre à l’appel du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

Parmi lesquelles, 48 heures de port de tenues traditionnelles et de consommation des mets burkinabè les jeudi 3 et vendredi 4 avril, suivies d’une séance d’aérobic le samedi 5 avril 2025.

Les différentes activités se sont effectivement bien déroulées aux dates indiquées. Les Burkinabè du Maroc ont fièrement arboré jeudi et vendredi leurs Faso Danfani et Koko Donda (tenues traditionnelles burkinabè) et mangé des mets locaux à travers le Royaume a constaté le correspond de l’AIB sur place.

L’appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, rapporté par l’Ambassadeur Mamadou Coulibaly a été largement observé dans toutes les régions, les universités et les Centres de formations professionnelles marocaines où se trouvent des Burkinabè.

Le samedi 5 avril, la séance de l’aérobic prévu par l’Ambassadeur en collaboration avec le Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur, l’Association des Étudiants et Stagiaires burkinabè au Maroc et l’Association des Travailleurs Burkinabè au Royaume du Maroc a eu lieu dans le parc Ibn Sina de Rabat.

Elle a regroupé la mission diplomatique, la communauté burkinabè, les étudiants et stagiaires burkinabè du Royaume du Maroc. Elle a été conduite par la mission militaire et s’est déroulée en une séance de 02 fois 45 mn, avec des exercices de réchauffements, d’endurance physiques et des étirements.

La fin de l’activité a été marqué par le message d’encouragement et de félicitations de l’Ambassadeur Mamadou Coulibaly à l’adresse de tous les participants. Il a formulé ses vœux de voir se pérenniser cette pratique sportive qui selon ses dire « est un puissant moyen de se maintenir en bonne santé et de favoriser la productivité au travail ».

Les prochaines activités de l’Ambassade du Burkina Faso au Royaume du Maroc sont une Journée de salubrité des lieux de travail de la mission diplomatique le lundi 7 avril, une Journée de réflexion et une Conférence publique sur le thème « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage », respectivement le mardi 8 avril et le samedi 12 avril.

Dans son message solennel de lancement des Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de participation citoyenne, lu par le Premier ministre, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, invitait, le 26 mars dernier, les Burkinabè à célébrer ces journées « en adoptant des gestes quotidiens qui montrent que nous sommes un peuple discipliné et ordonné ».

Le chef de l’État a appelé les Burkinabè à « dupliquer les bonnes pratiques, aussi bien de nos propres traditions et coutumes que de celles d’autres peuples, afin de faire du Burkina Faso une terre où vivent des citoyens responsables, des élèves et étudiants disciplinés, des travailleurs intègres du public et du privé, une armée professionnelle et disciplinée ».

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Correspond de l’AIB à Rabat