Ganzourgou/Excellence scolaire à Zam : une cérémonie riche en couleurs et en reconnaissance

Zorgho, (AIB)- l’Association pour le développement de la commune de Zam (ADCZ) a honoré les meilleurs acteurs de l’éducation de l’année 2024 à travers une cérémonie d’excellence, le samedi 26 octobre 2024 dans le village de Wéotinga. Sous le thème : « Dans la cohésion et la résilience, unissons nos forces pour la promotion de l’excellence scolaire dans la commune de Zam », l’événement a rassemblé élèves, enseignants, encadreurs, filles et fils de Zam autour d’une célébration de l’effort et de la réussite.

Présidée par Mme Stéphanie Lomfo/ Soma, présidente de la délégation spéciale communale, et parrainée par des personnalités telles que M. Salifou Sawadogo, El Hadj Madi Kaboré dit Madi Gando, et El Hadj Madi Compaoré, cette journée d’excellence s’est voulue un hommage vibrant aux efforts déployés pour faire rayonner l’éducation dans la commune.

Plus de cinquante lauréats dont une trentaine d’élèves du préscolaire, du primaire, du post-primaire et du secondaire et une vingtaine d’enseignants et d’encadreurs ont été distingués pour leur engagement et leurs performances exceptionnelles. Les prix composés entre autres de kits scolaires, de vélos, de moto, de numéraire et de certificats de mérite ont enthousiasmé les lauréats. Des figures emblématiques de la commune, impliquées dans le soutien à l’éducation, ont également reçu des attestations de reconnaissance pour leur dévouement.

Le Président du comité d’organisation, Niguipanga Sévérin Tiendrébéogo, a souligné l’importance d’un engagement collectif pour le succès du système éducatif de la commune. « Quand on pense qu’une nation ne peut se construire sans une éducation de qualité, on ne peut que s’engager pour accompagner le monde de l’éducation. Cette journée d’excellence est notre manière d’encourager et de galvaniser élèves et enseignants à persévérer », a-t-il déclaré.

Des acteurs de l’éducation inspirés et inspirants

Les lauréats de cette édition se disent honorés et encouragés à poursuivre leurs efforts. Mme Béatrice Ouédraogo/ Batabé, enseignante primée pour ses résultats exceptionnels, a présenté une classe de 60 élèves dont tous ont été admis, réalisant ainsi un taux de réussite de 100 %. « Je me sens honorée et galvanisée. C’est un honneur qui me pousse à donner encore plus pour mes élèves et ma communauté », a-t-elle affirmé avec fierté.

Selon la présidente de la délégation spéciale communale de Zam, Mme Stéphanie Lomfo/ Soma, la CEB de Zam a été classée première, tant au niveau provincial que régional. Pour elle, cette réussite est le fruit d’un travail acharné de tous les acteurs de l’éducation dans la commune. « Cette célébration est une invitation pour chacun à redoubler d’efforts.» a-t-elle dit.

La continuité d’un engagement en faveur de l’éducation

À la tête de l’ADCZ depuis quatre ans, le président de l’association par ailleurs Samnaba de Zam, se réjouit de la progression continue des résultats scolaires depuis qu’ils organisent la journée de l’excellence. «Nous constatons une amélioration dans les résultats scolaires grâce aux encouragements apportés par les récompenses que nous décernons. Celles-ci stimulent l’ardeur des élèves et des enseignants et renforcent l’élan vers l’excellence», s’est-il réjoui.

Cette journée de l’excellence scolaire de la commune de Zam, placée sous le signe de la résilience et de la cohésion, a ainsi permis de reconnaître et d’encourager les acteurs éducatifs pour qu’ils maintiennent leur engagement. L’ADCZ, en partenariat avec les autorités locales, démontre que la réussite éducative peut être atteinte avec un soutien constant et collectif.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata