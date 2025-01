Burkina Faso – Ganzourgou – Santé- Plaidoyer

Ganzourgou/Campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde : le district sanitaire de Zorgho mène un plaidoyer

Zorgho, 13 janv. 2025 (AIB) – Le district sanitaire de Zorgho a organisé, lundi 13 janvier, un atelier de plaidoyer en prélude à la campagne nationale de vaccination contre la fièvre typhoïde, prévue du 23 au 29 janvier 2024. Présidée par le Haut-commissaire du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba , cette rencontre a rassemblé les présidents de délégation spéciale communale, des responsables de services et des leaders religieux et associatifs, dans le but de garantir un accompagnement massif pour la réussite de cette campagne dans la province.

La fièvre typhoïde est une maladie causée par la bactérie Salmonella typhi. Selon le Médecin Chef du District sanitaire (MCD) de Zorgho, Dr Delphin Kaboré, elle touche particulièrement les populations n’ayant pas accès à l’eau potable et à des infrastructures d’assainissement adéquates. « Le taux de létalité peut atteindre jusqu’à 20 % chez les patients non traités, avec des conséquences encore plus graves chez les enfants de moins de 4 ans », a-t-il précisé.

Une étude réalisée entre 2010 et 2014 par le Typhoid Fever Surveillance in Africa Program (TSAP) a révélé une incidence annuelle de 383 cas pour 100 000 habitants. En 2019, selon Dr Kaboré, le Burkina Faso a enregistré 80 672 cas de fièvre typhoïde, dont 69 % chez les enfants de moins de 15 ans, causant 1 530 décès. La vaccination apparaît ainsi comme une solution essentielle pour atténuer ces chiffres alarmants.

La campagne cible les enfants âgés de 9 mois à 14 ans, considérés comme les plus vulnérables face à cette maladie qualifiée de « maladie des mains sales ».

Les autorités sanitaires entendent vacciner au moins 95 % des enfants ciblés tout en assurant la sécurité des injections sur l’ensemble des sites de vaccination. Des équipes fixes et mobiles seront déployées dans les CSPS, les marchés, gares, lieux de culte et autres points stratégiques pour atteindre un maximum de bénéficiaires.

Mme Sorgho/Gouba a salué les efforts de collaboration entre les différents acteurs et encouragé des échanges constructifs pour relever les défis logistiques et sociaux liés à cette campagne. Les participants ont également soulevé des préoccupations telles que l’élaboration d’une circulaire pour informer les établissements scolaires et la possibilité d’élargir la vaccination à des populations hors cible.

Cette rencontre a été aussi pour le district sanitaire de Zorgho, de présenter la situation des maladies évitables par la vaccination. Selon Dr Kaboré, le district sanitaire, bien que marqué par une relative accalmie des maladies évitables par la vaccination ces trois dernières années, reste vigilant.

Le suivi épidémiologique hebdomadaire et les investigations approfondies sur des cas spécifiques témoignent de cette vigilance. Dr Kaboré a par ailleurs rappelé les performances satisfaisantes obtenues dans la surveillance de la poliomyélite, de la rougeole et du tétanos néonatal.

Pour finir, il a demandé l’engagement de toutes les parties prenantes pour un assurer un plein succès à cette campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde au Ganzourgou.

