BURKINA-CENTRE-OUEST-EDUCATION-REFORMES – SUIVI

Centre-Ouest/Mise en œuvre des réformes : Le DREPPNF sur le terrain

Réo, 13 jan. 2025 (AIB)-Après Nabadgo et Ramongo dans le Boulkiemdé, la semaine écoulée, le directeur régional de l’Education préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) du Centre-Ouest, Abylaicé Rouamba, a mis le cap, lundi, sur Réo dans le Sanguié, avec la question des réformes dans les mains.

La rentrée scolaire 2024-2025 rime avec l’introduction de réformes au ministère de l’enseignement de base et de la promotion des langues. Celles-ci ont trait à l’initiation aux métiers et à l’anglais, à la promotion des langues locales et du port de la tenue traditionnelle (Faso Dan Fani et Koko Donda).

A entendre le DREPPNF, Abylaicé Rouamba, la vision des autorités du ministère est de faire du Burkinabè un citoyen responsable et soucieux de l’avenir de son pays. Et cela passe, a-t-il poursuivi, par l’éducation dans les écoles d’où l’introduction sommaire desdites réformes dans les apprentissages.

Cette sortie-terrain à Réo dans le Sanguié visait tout simplement, selon M. Rouamba, à rassurer les acteurs que la prise en compte de ces innovations, loin d’être une vue de l’esprit, est bien possible pour peu qu’on y mette de la volonté.

Poursuivant ces explications face à l’auditoire du jour constitué des encadreurs pédagogiques, des directeurs d’écoles, des représentants des APE/AME (Association des parents d’élèves et Association des mères éducatrices) des différentes écoles, M. Rouamba a dit que la mise en œuvre de ces réformes ne nécessite pas de gros budgets comme certains le pensent.

« Nous avons juste besoin de déconstruire dans l’esprit des enfants que l’école ou la détention de diplômes de nos jours ne conduit pas forcément et seulement vers le fonctionnariat », a dit M. Rouamba, ajoutant que, « l’essentiel dans ces réformes, c’est d’arriver à inculquer dans leur esprit qu’en embrassant les métiers comme la menuiserie, la maçonnerie, l’élevage, etc., l’on peut bien arriver à s’insérer harmonieusement dans la société et les exemples en la matière foisonnent ».

Face aux appréhensions des uns et des autres sur la manière de s’y prendre, le pédagogue du jour, a levé le voile expliquant que « en ce qui concerne les métiers, il faut arriver à montrer l’importance du métier et même inviter le menuisier ou le l’éleveur par exemple à venir s’entretenir avec les enfants; cela peut susciter des vocations ».

« Quant à l’initiation à l’anglais et aux langues locales, l’on peut bien recourir à des personnes ressources (collègues, point focal au bureau) lorsqu’on est bloqué dans son élan », a-t-il conclut.

Un exemple patent est cet enseignant qui, ne comprenant pas la langue du milieu (le lyelé), a été épaulé par son collègue du centre d’alphabétisation non formelle (CEBNF) lorsqu’il voulait apprendre le Ditanyè en langue locale à ses élèves.

Selon le DREPPNF, en amenant donc les enfants à chanter le Ditanyè dans leurs langues et à porter les tenues en Faso Dan Fani et Koko Donda, c’est une belle manière de valoriser leur langue et de participer au développement du pays.

Mais avant les échanges sur les réformes, l’on a procédé, dès 7h30, à la montée des couleurs à l’école « Réo Garçons » où l’hymne national a été chanté en lyelé.

Il est donc attendu, pour la mise en œuvre de ces réformes, des directeurs d’écoles d’accompagner leurs collègues adjoints et des APE/AME de sensibiliser les parents d’élèves pour la confection à leurs progénitures, des tenues traditionnelles à porter deux fois par semaine (lundi et jeudi).

Dans cette lancée, les encadreurs pédagogiques ne sont pas en reste. Ils se doivent d’animer des unités pédagogiques, question de suivre les écoles pour améliorer leurs performances au niveau des résultats scolaires.

Le directeur provincial du Sanguié, Bapian Yo, a vivement salué l’initiative du directeur régional qui vient conforter la démarche qu’il avait également entreprise et qui va se poursuivre de plus belle.

Agence d’information du Burkina

PB/FGB/AS/ATA