Sahel : Le nouveau gouverneur promet de s’attaquer au quadruple défis sécuritaire, humanitaire, social et économique

Dori, 13 jan. 2025 (AIB) – Le nouveau gouverneur de la région du Sahel, M. Abdoul Karim Zongo, a promis, lors de son installation officielle intervenue le lundi 13 janvier 2025 à Dori, de s’attaquer au quadruple défis sécuritaire, humanitaire, social et économique auquel est confrontée cette partie du Burkina Faso.

« M. Abdoul Karim Zongo, au nom de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, Chef de l’État, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de gouverneur de la région du Sahel et, par conséquent, président de la délégation spéciale régionale du Sahel, et vous renvoie à l’exercice de vos fonctions. »

C’est par cette formule administrative classique que le nouveau gouverneur de la région du Sahel a été officiellement installé à Dori, le lundi 13 janvier 2025, par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Innovations, M. Aljima Thiombiano, en présence des corps constitués et d’une foule nombreuse.

C’est le 5 décembre 2024 qu’il a plu au conseil des ministres de nommer M. Abdoul Karim Zongo, jusque-là secrétaire général du gouvernorat de Dori, gouverneur de la région du Sahel, en remplacement du colonel Fabien Rodolphe Sorgho, appelé à d’autres fonctions.

Pour cette marque de confiance, le nouveau gouverneur de la région du Sahel a témoigné toute sa gratitude aux plus hautes autorités nationales, à sa hiérarchie et à tous ceux qui ont reconnu ses capacités humaines et professionnelles à relever les défis de la gouvernance de la région du Sahel.

M. Zongo a déclaré que son premier défi à relever à la tête de la région du Sahel sera d’ordre sécuritaire. Pour cela, il fera de la cohésion entre les différents corps des forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) son cheval de bataille.

Le nouveau gouverneur a également assuré qu’il réservera un traitement humain aux défis humanitaires auxquels la région du Sahel est confrontée.

Il a également confié qu’en collaboration avec les partenaires techniques et financiers (PTF), des formations et des kits d’installation seront offerts aux femmes et aux jeunes, dans le but de relever le défi social de la région.

De concert avec les FDS, il recherchera une solution adéquate pour lever le blocus de la route nationale N°3, qui constitue le principal obstacle à la relance de l’économie dans la région du Sahel.

Pour ce faire, M. Zongo a sollicité le soutien et l’accompagnement des FDS, des VDP, des services techniques, des notabilités, des organisations de la société civile (OSC) et des PTF. Cette sollicitation a reçu une réponse positive des représentants des corps constitués, du personnel du gouvernorat et des forces vives de la région.

Son prédécesseur, le colonel Paraté Fabien Rodolphe Sorgho, nommé au poste d’attaché de défense auprès de la mission permanente du Burkina Faso à New York, a témoigné sa reconnaissance à tous ceux dont le concours lui a permis de réussir la mission qui lui avait été confiée à la tête de la région du Sahel.

En installant M. Abdoul Karim Zongo dans ses fonctions de gouverneur de la région du Sahel, M. Aljima Thiombiano lui a demandé de garder son attention focalisée sur l’atteinte des objectifs définis par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans le plan d’action pour la stabilisation et le développement du Burkina Faso.

La lutte acharnée contre le terrorisme, la restauration de l’autorité de l’État, la réalisation de l’unité administrative, l’assurance de la tutelle administrative aux collectivités territoriales, et le raffermissement des bonnes relations avec les régions frontalières du Niger et du Mali, sont, entre autres, les missions assignées à M. Abdoul Karim Zongo, a indiqué M. Thiombiano.

Ali Mamoudou Maiga

AIB/ Séno