Effets de la qualité des institutions sur l’inclusion financière des pays de la CEDEAO

Jean Noel BONKOUNGOU et Boukary OUEDRAOGO

Résumé : Cet article évalue les effets de la qualité des institutions sur l’inclusion financière des pays de la CEDEAO. L’analyse à composante principale (ACP) a permis desélectionner deux indicateurs de l’inclusion financière. Les tests économétriques nous suggèrent l’utilisation d’un modèle à correction d’erreurs. Le test de Hausman a conduit au choix de l’estimateur PMG. Pour les estimations nous avons pris en compte tous les six (06) indicateurs de la qualité des institutions. Le modèle est globalement significatif car le coefficient mesure de la force de rappel vers l’équilibre à long terme est négatif et significatif à 1%. Les résultats montrentune nécessité d’avoir un environnement institutionnel stable pour améliorer la pénétration démographique et géographique des services financiers qui restent nécessaire au développement de nos économies. Aussi, la qualité institutionnelle est un élément essentiel pour améliorer le développement et l’efficacité du secteur financier.

Mots clés : inclusion financière, qualité des institutions, PMG, CEDEAO.

Abstract: This article evaluates the effects of institutional quality on financial inclusion in ECOWAS countries. Principal Component Analysis (PCA) was employed to select two indicators of financial inclusion. Econometric tests suggest the use of an error correction model. The Hausman test led to the selection of the Pooled Mean Group (PMG) estimator. In the estimations, we considered all six indicators of institutional quality. The model is generally significant, as the coefficient measuring the speed of adjustment towards long-term equilibrium is negative and significant at the 1% level. The results underscore the necessity of maintaining a stable institutional environment to enhance the demographic and geographical penetration of financial services, which is crucial for the development of our economies. Furthermore, institutional quality is an essential element for improving the development and efficiency of the financial sector.

Keywords: financial inclusion, institutional quality, PMG, ECOWAS

Introduction I.

Les institutions financières internationales plus précisément la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont entamé des réformes du système financier dans la majeure partie des pays en développement à partir des années 1990. Ces réformes sont intervenues suite aux différentes crises financières des années 1980. Mais, l’effet des réformes n’a pas eu les résultats escomptés car les impacts ont été différents dans ces pays. Arestis et al. (2002) se sont demandé pourquoi une réforme financière se termine par un succès dans un pays et par un échec dans un autre. Ils ont abouti à des résultats selon lesquels, un cadre institutionnel sain favorise la réussite des différentes politiques de reformes et que l’instabilité institutionnelle est une source d’échec. Djeri et al.( 2020)montrent que si les réformes financières n’ont pas abouti, c’est parce qu’il existe des causes liées aux déficiences institutionnelles et aux incohérences des politiques économiques, financières et des lacunes liées à la qualité de la gouvernance. Pour ce faire, les institutions financières doivent exercer leurs activités dans un cadre réglementaire harmonisé pour avoir les résultats capables d’améliorer la vie des ménages. C’est dans ce contexte que des textes légaux et réglementaires sont mis en œuvre par des organes régionaux de supervision. Ces dispositifs visent à assurer la stabilité du système financier. Un dispositif institutionnel bien maitrisé permet de palier les risques de liquidité et de change. Le rapport de la Banque mondiale (2017) sur l’évaluation des politiques et des institutions en Afrique montre que la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Sénégal et la Tanzanie ont une certaine résilience économique qui est caractérisée par des politiques et des institutions de meilleure qualité.

La qualité des institutions favorise une meilleure réussite de toutes les politiques de réformes sectorielles. Cette assertion est corroborée par les écrits de (Belaïd et al., 2009) sur la qualité des institutions et la performance économique. Ils ont mis en évidence une relation positive entre la qualité des institutions et la performance des politiques de réforme engagées dans certains secteurs clés des économies des pays en voie de développement. Les résultats indiquent que la qualité des institutions a un impact positif dans la performance des industries dans les pays à faible Produit Intérieur Brut. Le rapport du Fonds monétaire international (2003) a permis de mettre en corrélation la qualité des institutions et le revenu, la croissance économique et l’instabilité. Les résultats de l’étude ont montré que les institutions exercent un effet significatif sur le développement des activités économiques. Plus les institutions sont stables moins la croissance économique est instable d’où la nécessité d’avoir des institutions stables et de meilleure qualité.

D’autres chercheurs se sont penchés sur le rôle de la qualité des institutions sur la croissance économique, sur les inégalités de revenus, sur les IDE et le développement financier. Daniel et al.(2022) dans leur étude, ont montré que le développement financier a un effet positif sur la croissance économique tandis que la qualité institutionnelle a un effet positif et non significatif sur la croissance économique dans les pays de la CEDEAO. Par ailleurs, la qualité des institutions combinée au développement financier améliore la croissance. Zalle (2023) souligne qu’il est nécessaire d’améliorer la qualité des institutions des pays de l’Afrique subsaharienne afin d’augmenter la couverture et l’accessibilité aux services bancaires mobiles en réduisant les coûts des services financiers. Il indique également que ces pays gagneraient à capitaliser les avantages de l’inclusion financière en protégeant les droits politiques en luttant contre la corruption. Les pays de la CEDEAO sont confrontés à une amélioration de la qualité des institutions. Les données de la world Gorvermentindicators (2021), indiquent que le niveau de la qualité des institutions de la zone est en deçà de la moyenne.

En ce qui concerne l’effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière, le sujet reste peu exploité dans la littérature. Sachant que l’inclusion financière est définie comme « un processus qui garantit la facilité d’accès, la disponibilité et l’utilisation des services financiers pour tous les membres de la société » (Sarma, 2008), elle ne peut être atteinte sans l’implication de certaines réformes. Quels sont les effets de la qualité des institutions sur l’inclusion financière dans les pays de la CEDEAO ? L’effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière est basée sur la théorie de la répression financière développée par Mackinnon (1973). Pour lui, l’intervention de l’Etat dans le développement des activités financières peut avoir des effets pervers. L’approche néoclassique moderne montre que l’effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière repose sur l’idée que des institutions solides et bien établies sont essentielles pour favoriser l’accès équitable aux services financiers.

En plus, l’amélioration de l’inclusion financière permet de réduire la pauvreté et améliorer le développement économique en facilitant l’atteinte des dix-sept (17) Objectifs de Développement Durable. En rappel, les Objectifs de Développement Durable ont pour but de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète, mettre fin à la pauvreté et combler les besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d’emploi, en luttant contre le changement climatique et la protection de l’environnement.

Notre essai a pour mission de vérifier l’effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière. En effet, les objectifs poursuivis par les institutions financières ont permis d’atteindre un niveau remarquable au cours de la dernière décennie. Le taux mondial d’inclusion financière en 2020 est de 69%.

Abessolo, (2019a) s’est interrogé sur l’effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière de la zone Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale. Les résultats ont permis de prouver que la qualité de la réglementation affecte positivement et significativement l’inclusion financière. S’agissant de la zone CEDEAO, notre contribution est d’enrichir la littérature existante sur les effets de la qualité des institutions sur l’inclusion financière. Acemoglu et al. (2001) affirment que de nombreux économistes et spécialistes des sciences sociales estiment que les différences entre les institutions et les politiques publiques sont à l’origine des écarts importants de revenus par habitant entre les pays. Ils soutiennent que l’amélioration de la qualité des institutions permet d’avoir un gain en matière de réformes économiques.

Demirguç-Kunt et al. (2018) ont affirmé que les pays riches affichent des niveaux plus élevés d’inclusion financière et de qualité institutionnelle. Pour eux, une amélioration de ces deux cadres institutionnels pourrait avoir un impact marginal important sur les pays en développement. Notre objectif est d’analyser les effets de la qualité des institutions sur l’inclusion financière des pays de la CEDEAO. Il s’agit ici de prendre en compte tous les six (06) indicateurs de la qualité des institutions selon la base de données du World Gorvermentindicadtor (WGI, 2021). Nous vérifions individuellement leur effet sur l’inclusion financière. La contribution de cet essai est de trouver le meilleur mécanisme institutionnel pour améliorer l’accessibilité aux services financiers. Notre hypothèse est de montrer que la qualité des institutions favorise un meilleur niveau d’accessibilité aux services financiers dans la zone CEDEAO.

Ainsi, nous adopterons une approche économétrique qui nous permettra de mieux cerner notre hypothèse et d’y apporter une réponse claire. Notre essai sera articulé autour des sections suivantes : i) une revue de la littérature théorique et empirique, ii) les faits stylisés, iii) un cadre méthodologique, iv) les résultats et interprétations.

Revue de la littérature théorique et empirique de la relation entre la qualité des institutions et l’inclusion financière. II.

Cette section est consacrée à faire la synthèse théorique des écrits sur la qualité des institutions et l’inclusion financière dans la pensée économique. De plus, il s’agit de faire une recension des écrits empiriques sur les relations entre la qualité des institutions et l’inclusion financière.

II.1 Revue de la littérature théorique de l’effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière

Les travaux fondateurs de Bagehot (1873) et de Schumpeter (1912), puis ceux de Keynes (1936) ont généré une littérature assez abondante et diversifiée sur la relation entre la sphère financière et la sphère réelle de l’économie. Cette relation n’a pas fait l’unanimité au sein des différentes écoles de pensée. En effet, pour certains, le développement du secteur financier est le résultat de la demande (Keynes, 1936 ; Robinson, 1952 ; Friedman et Schwartz, 1963), alors que pour d’autres auteurs comme (Gurley et Shaw, 1960 ; Hicks, 1969 ; McKinnon, 1973 et Shaw, 1973) soutiennent que l’offre financière a un effet positif sur la demande.

Marcelin et Mathur (2014) ont démontré que le système financier se développe dans les pays qui ont une meilleure stabilité politique et le respect de l’Etat de droit. Lorsque les contrats entre les créditeurs et les débiteurs sont observés, les déposants sont incités à confier leur épargne aux banques et institutions financières. De même, les firmes sont incitées à prêter à de meilleurs taux et à plus long terme aux entreprises puisqu’elles peuvent saisir les collatéraux en cas de défaut et sont dédommagés selon les règles préétablies de faillite bancaire. Coase (1990) démontre que la naissance des institutions permet de répondre au coût élevé des transactions du marché. La base du renchérissement de coût du crédit freine l’accessibilité des services financiers. Pour lui, quand le marché est parfaitement concurrentiel le coût du crédit se réduit. Dans la même veine, Laporta et al. (2008) estiment que l’amélioration des droits des créanciers exerce un effet important sur la croissance des crédits et le développement financier. (Roe et Siegel, 2011) affirment que les gouvernements corrompus manquent de crédibilité, ce qui dissuade les entrepreneurs d’investir et limite l’impact potentiel d’une meilleure inclusion financière sur la réduction de la pauvreté.

Ainsi, un meilleur niveau d’inclusion financière en présence d’une faible qualité institutionnelle pourrait entraver l’objectif recherché qui est la réduction de la pauvreté. Pour ce faire, ils affirment que le fonctionnement des institutions financières formelles et des institutions politiques peuvent se compléter et se renforcer mutuellement dans la réduction de la pauvreté. Modigliani et Perotti (2000), quant à eux, ils se sont intéressés à l’application des règles juridiques sur la nature du droit. En effet, une meilleure application des règles juridiques permet d’avoir un cadre institutionnel sain qui favorise une inclusion financière pour tous. Pour eux, la qualité des institutions est mesurée à travers le respect des règles juridiques. Ils ont occulté les autres dimensions de la qualité des institutions. L’argument de Marcelin (2014) est soutenu par Levine et al. (2000a) et Laeven et Levine (2009)qui montrent que les intermédiaires financiers se développent lorsque le système juridique permet aux créanciers d’obtenir le remboursement de la totalité de leurs prêts en cas de faillite. Partant de postulat, il est donc important d’avoir un système juridique fiable pour améliorer le système financier. Cette thèse est conforme à la théorie économique car, la nouvelle économie institutionnelle indique que le marché ne fonctionne pas dans un vide, mais, plutôt, nécessite un ensemble d’institutions. Elles sont responsables de la surveillance, de la transparence dans les marchés du gouvernement et la compétitivité d’un pays. Cette assertion est confirmée par Aracil et al.(2022) qui affirment que la qualité institutionnelle influence les résultats économiques. Les résultats de ces recherches ont permis de démontrer que la qualité des institutions a un effet positif sur l’amélioration de l’accessibilité des services financiers. Ils se sont penchés sur la construction d’un indice de la qualité des institutions. Les effets individuels de la qualité des institutions n’ont pas été vérifiés. Au-delà des aspects juridiques, d’autres auteurs se sont intéressés aux facteurs culturels. C’est le cas de Aggarwal et Goodell (2010a) qui montrent que l’architecture de l’intermédiation financière est influencée par des facteurs culturels, politiques et économiques nationaux. Ils trouvent qu’un contrôle plus élevé de la corruption, l’efficacité de l’exécution de la dette, le fractionnement ethnique et l’individualisme peuvent être positivement liés à un meilleur fonctionnement des marchés financiers. Agyekum et al. (2017examinent le lien entre l’inclusion financière et l’environnement institutionnel du Ghana. Pour eux, tout agenda qui vise à promouvoir l’inclusion financière doit prêter attention non seulement aux indicateurs économiques, mais aussi aux facteurs politiques et institutionnels existant. Le développement institutionnel tels que la démocratie et la bonne gouvernance, le progrès des technologies de l’information et de la communication, l’amélioration de l’environnement de la liberté ont un effet positif sur l’inclusion financière mais n’est pas une fin en soi. Alawi et al. (2022)confirment cette assertion qui soutient qu’une qualité institutionnelle élevée permet de disposer de meilleurs systèmes financiers.

En prenant en compte les dimensions de la qualité des institutions, Alice & François (2016a) indiquent que la bureaucratie, le contrôle de la corruption, la qualité de réglementation, le respect des lois et de l’ordre ainsi que de la stabilité du gouvernement sont les aspects de la qualité des institutions les plus déterminants pour le développement du secteur financier. Ils prônent le renforcement du cadre legislatif et réglementaire offre plus de garanties aux banques pour l’octroi des crédits à long terme afin d’alléger les contraintes bureaucratiques et rétablir la stabilité politique. Dans la même veine, Anarfo et al.(2020) affirment que l’inclusion financière et la réglementation financière jouent un rôle majeur en Afrique subsaharienne. De plus, elles ont des implications plus importantes pour la stabilité financière et macro-économique. Les résultats de leur étude montrent que la réglementation financière a un effet négatif sur l’inclusion financière en Afrique subsaharienne, ce qui suggère qu’une réglementation financière stricte n’améliore pas l’inclusion financière. Anthony-Orji et al. (2019) quant à eux , se sont intéressés aux institutions économiques et juridiques. Les résultats des études nous montrent que la stabilité financière a un impact significatif sur l’inclusion financière à long terme mais pas à court terme. En outre, ils trouvent que la qualité institutionnelle a un impact significatif sur l’inclusion financière à long terme et à court terme. Dans un pays où les institutions économiques, juridiques, judiciaires et politiques sont très faibles, de nombreux ménages et entreprises peuvent ne pas être protégés en cas de problèmes d’exécution ou de rupture de contrats financiers au sein de l’économie d’où la nécessité d’avoir une bonne qualité institutionnelle.

Belaïd et al. (2009) soulignent qu’il existe une difficulté dans la définition des variables capables de saisir de manière satisfaisante des caractères tels que la qualité des institutions. Pour eux, les résultats trouvés n’ont pas toujours été faciles à interpréter, certains d’entre eux sont contre-intuitifs, parfois même, contradictoires, ce qui rend complexe l’étude sur la qualité des institutions. La lutte contre la corruption, le respect des règles juridiques sont considérés comme des dimensions de la qualité des institutions capables d’améliorer l’inclusion financière. Cette idée est d’autant plus vraie que Corrado (2020) affirme que les pratiques illégales et corrompues notamment les pots-de-vin entrainent l’exclusion des pauvres sur le marché financier formel. Les résultats suggèrent que l’amélioration de l’accès aux services financiers nécessite un ensemble d’interventions politiques au niveau institutionnel à l’accès des personnes vulnérables au financement grâce à de bonnes pratiques bancaires. C’est pourquoi, Malik et al.(2022) invitent les régulateurs à concevoir des règles qui augmentent les activités financières et facilitent l’inclusion des entités dans le système financier formel. Marjerison et al. (2021) montrent que la viabilité économique repose sur la présence d’institutions financières établies, reconnues, réglementées et stables. Les auteurs notamment Ozili (2018) et Nahoussé (2019) soutiennent qu’il est nécessaire de promouvoir une culture démocratique pour assurer un environnement institutionnel stable et de qualité afin d’attirer des investisseurs étrangers. En effet, une bonne culture démocratique permettra aux plus pauvres d’avoir accès aux services financiers à travers une politique financière adaptée aux besoins des couches vulnérables.

II.2 La revue de la littérature empirique de l’effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière :

L’importance de la qualité des institutions dans l’offre des services financiers a été discutée dans la littérature par des auteurs tels que Beck et al.(2003) et Demetriades et Law(2006). Ils ont démontré que le système financier se développe plus dans les pays observant un Etat de droit, une stabilité politique et le respect des droits des débiteurs et créditeurs. Lorsque les contrats entre les créditeurs et les débiteurs sont observés, les déposants sont incités à confier leur épargne aux banques et institutions financières. De même, les firmes sont incitées à prêter à de meilleurs taux et à plus long terme aux entreprises, puisqu’elles peuvent saisir les collatéraux en cas de défaut de paiement et sont dédommagés selon les règles préétablies de faillite bancaire. Dans la même veine, Laporta et al. (2008) stipulent que l’amélioration des droits des créanciers exerce un effet important sur la croissance des crédits et le développement financier. Mais la particularité de notre étude est de prendre en compte toutes les dimensions de la qualité des institutions dans notre modèle d’estimation. Mais avant, nous passerons en revue quelques auteurs ayant travaillé sur le sujet. Notre analyse tire sa source des travaux de Acemoglu et al.(2004), Acemoglu et al.(2001b) ont mis en exergue la qualité des institutions en utilisant une approche de variables instrumentales. Ils ont trouvé des preuves solides qui prouvent que les institutions de droits de propriété ont une influence positive sur la croissance économique, l’investissement et le développement financier à long terme. Les institutions permettent de lever les barrières sur la détention des informations. Cette mesure permet de réduire les coûts des transactions des institutions car l’information est disponible et à moindre coût. D’autres auteurs pensent que les institutions politiques prises isolement affectent négativement la sphère financière (Djeri et al., 2020). Ils ont considéré les données de 1960 à nos jours avec pour zone d’étude l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. Pour eux, depuis l’indépendance (1960) jusqu’aujourd’hui, les différentes politiques de développement financier n’ont pas porté leurs fruits. Et cela s’explique par les déficiences institutionnelles, aux incohérences dans le choix des politiques économiques et financières et aux lacunes dans la qualité de la gouvernance. Traore et Diaw (2020a) ont étudié l’impact de la qualité institutionnelle sur l’inclusion financière dans quarante (40) pays d’Afrique subsaharienne sur la période 2000–2017. Ils ont utilisé la Méthode des Moments Généralisés (GMM) en panel dynamique. Les résultats montrent que la qualité de la réglementation, le contrôle de la corruption, l’efficacité du gouvernement impactent positivement l’accès aux services financiers. Par contre, l’Etat de droit, l’expression et la responsabilité démocratique exercent un effet contraire. Par ailleurs, l’usage des services financiers est positivement influencé par la qualité de la réglementation, l’Etat de droit et le contrôle de la corruption. Néanmoins, l’efficacité des pouvoirs publics, l’expression démocratique et la stabilité politique exercent un effet inverse.

La nécessité d’avoir une meilleure qualité des institutions est indispensable au développement des activités financières en atteste Khan et al. (2019) et Ali et al. (2022). Khan et al.(2019) cherchent entre autres à évaluer l’effet de la qualité des institutions sur le développement financier aux Etats-Unis entre 1984 et 2016. En appliquant la co-intégration de Bounds, ils trouvent que la qualité institutionnelle est une nécessité au développement financier aux Etats-Unis. Ali et al.(2022) ont mené une étude sur la relation entre l’inclusion financière et la qualité institutionnelle sur le développement financier de 45 pays de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) de 2000 à 2016. La méthode des moments généralisés d’Arellano-Bond (GMM) et la méthode des doubles moindres carrés ont permis de confirmer la relation positive significative entre l’inclusion financière, la qualité des institutions et le développement financier. La qualité institutionnelle modère l’inclusion financière et a un impact positif significatif sur le développement financier. Par conséquent, les décideurs politiques doivent comprendre le rôle central de l’inclusion financière et de la qualité institutionnelle dans la mise en œuvre des politiques publiques. Khan et al.(2019) utilisent un ensemble de données de panel de 189 pays en employant des modèles dynamiques MCO, à effet fixe, à effet aléatoire et la méthode généralisée des moments (GMM). Les résultats ont permis de montrer que les meilleures institutions sont importantes pour le système financier. Khan et al. (2023), quant à eux, ils ont examiné l’effet de la qualité institutionnelle sur l’efficacité du système financier à l’échelle internationale. Ils ont utilisé les données de panel de 108 pays sur la période 1996-2020 et ont employé des méthodes de régression à effet fixe (MCO) et des doubles moindres (2SLS). Les résultats ont permis de dire que la qualité institutionnelle à travers ses différentes dimensions (voix et responsabilité, stabilité politique et absence de violence, qualité de la réglementation, efficacité du gouvernement, primauté du droit et contrôle de la corruption) a un impact positif significatif sur l’efficacité du système financier. Il est possible d’explorer d’autres méthodes d’estimation prenant en compte toutes les dimensions de la qualité des institutions. Keho (2012) soutient que les causes de l’échec des réformes financières sont dues à la nature entre la finance et la croissance économique. Il s’est intéressé au rôle des facteurs institutionnels sur six(06) pays de l’UEMOA. L’étude utilise la méthode des Pooled Mean Group pour estimer un modèle non linéaire en données de panel sur la période 1984-2005. Les résultats démontrent que la qualité de certaines institutions conditionne le niveau d’approfondissement du système financier et sa capacité à contribuer significativement à la croissance. Pour contribuer à l’émergence d’une finance plus productive, l’étude soutient l’idée d’une convergence institutionnelle comme préalable au développement financier et économique dans l’Union. Gazdaret Cherif (2014) ont mené une étude sur les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) entre 1984 et 2007 en utilisant les doubles moindres carrés, ils trouvent que la qualité des institutions est plus importante dans le secteur bancaire que pour le marché des capitaux. Ils trouvent aussi que la loi et l’ordre sont plus importants que le contrôle de la corruption. Asongu et al. (2021) utilisent une approche par la régression quantile. L’étude a permis d’évaluer l’effet de la dynamique des institutions financières sur la réduction de la pauvreté. Appiah-Otoo et al. (2022) indiquent que la pauvreté reste l’une des plus grandes difficultés auxquelles l’humanité est confrontée et son éradication est devenue l’une des tâches les plus difficiles auxquelles sont confrontés les pays en développement. L’étude menée par ces auteurs a permis de mettre en relief le rôle fondamental que joue la qualité institutionnelle dans le lien entre finance et pauvreté. Sur un échantillon de seize (16) pays d’Afrique de l’Ouest et sur une période 2002-2019, les résultats montrent que la finance réduit la pauvreté. Cependant, la faible qualité institutionnelle réduit l’effet positif de la finance sur la réduction de la pauvreté.

Hassan et Meyer (2022) ont prouvé l’importance du système financier et de la qualité des institutions pour atteindre les objectifs de développement. Ils ont mis l’accent sur le rôle médian que jouent les institutions dans le développement économique. Les méthodes des moindres carrés dynamiques et de la Co -intégration canonique ont été employées pour estimer le modèle. Les résultats de l’étude ont révélé que la finance a un impact positif sur le développement industriel en Afrique du Sud, mais cet impact positif est diminué par la qualité des institutions en Afrique du Sud. Par conséquent, le système financier en Afrique doit être ancré dans une structure institutionnelle de haute qualité pour que son impact soit bénéfique. En outre, il est nécessaire de procéder à d’autres réformes du système financier pour promouvoir une croissance plus inclusive du secteur industriel. Eldomiaty et al. (2020) prouvent à l’aide d’un modèle linéaire généralisé fixe que la qualité des institutions influence positivement l’inclusion financière. L’estimation empirique révèle que les indicateurs de la stabilité politique, la voix et la responsabilité sont les principaux indicateurs de gouvernance qui influencent l’inclusion financière. Muriu (2021) a cherché à fournir des réponses sur les raisons pour lesquelles certaines économies sont financièrement plus inclusives que d’autres, les preuves empiriques sur le rôle des institutions restent relativement minces. En utilisant des données transnationales couvrant 120 pays pour la période 2004-2019, cette étude a cherché à comprendre le rôle joué par la qualité institutionnelle sur la possession de comptes de dépôt. La mise en place d’un système juridique, l’application rigoureuse de la loi et des réglementations et l’efficacité de la gouvernance favorisent l’amélioration de l’inclusion financière en Afrique subsaharienne.

III. Le cadre méthodologique des effets de la qualité des institutions sur l’inclusion financière.

Dans cette section nous présenterons la méthodologie qui nous permettra de mettre en évidence l’effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière des pays de la CEDEAO. Pour ce faire, il nous a fallu d’abord déterminer la spécification du modèle économétrique, le choix des variables, enfin, de définir la méthode d’estimation utilisée.

III.1. Spécification du modèle économétrique.

Notre modèle est tiré de la fonction de production néoclassique dont les sources de la croissance sont l’accumulation des facteurs de production et de l’amélioration de la productivité globale des facteurs. Le modèle théorique part de la fonction de production de type Cobb Douglas suivante :

Yit = A it Kitα Litβ

Avec Lit=L0 Ait=A0 (1)

Yit: Produit Intérieur Brut (PIB); K:le stock de capital physique, L:travail, A:le facteur reflétant le niveau de technologie et de l’efficacité de l’économie, W le vecteur de l’inclusion financière , de la qualité des institutions et des autres facteurs affectant le niveau de technologie et l’efficacité de l’économie, n: taux de croissance de la force de travail, g:taux de progrès technique supposé constant, :est un vecteur de coefficient associés aux autres variables et i, t sont respectivement les indices pays et temps, on suppose α+ β < 1.

Keho (2012) montre qu’une amélioration de la productivité peut être le résultat d’un système financier et d’un cadre institutionnel développé. Il a créé une variable d’interaction pour capter le développement financier. Nous adaptons ce modèle économétrique à notre modèle en prenant en compte les variables de la qualité des institutions et en remplaçant le développement financier par l’inclusion financière. Le développement limité de la fonction de production coobdouglas a permis d’aboutir au modèle suivant.

Les auteurs tels que Ongo Nkoa et Song(2020a) , Anarfo et al.(2020a) et Ali et al. (2022a) ont utilisé le même modèle pour leurs estimations. Ali et al. (2022) ont calculé des indices composites de la qualité des institutions et l’indice de l’inclusion financière avant de procéder à l’estimation du modèle. Quant à Anarfo et al.(2020), ils ont calculé un indice de l’inclusion financière en prenant en compte la régulation financière puis ont procédé à l’estimation. Ces auteurs n’ont pas pris en compte l’effet individuel de l’inclusion financière et de la qualité des institutions. Notre modèle prendra en compte les effets individuels de l’inclusion financière et de la qualité des institutions. Afin d’évaluer l’effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière, nous suivons laméthodologie utilisée par Keho (2012) , (Anarfo et al., 2020)et (Ali et al., 2022) sur la base des déterminants évoqués dans la littérature. Le modèle spécifié permet de considérer l’ensemble des indicateurs de la qualité des institutions. Aussi, l’inclusion financière étant une variable multidimensionnelle, il convient de prendre en compte les variables individuellement. Le modèle économétrique se présente comme suit :

(3)

Les sont les coefficients associés aux variables de la qualité des institutions, et est le vecteur de coefficients associés aux variables de contrôle, , le vecteur des variables de contrôle, est l’effet fixe pays et un terme d’erreur.

III.2. Choix et définition des variables

Notre étude utilise des données annuelles couvrant la période de 2005 à 2020. Le choix de cette période est lié à la disponibilité des données des variables d’inclusion financière. Nous avons retenu la variable endogène qui est l’inclusion financière. Elle est captée par la pénétration géographique et démographique. La variable d’intérêt est mesurée par la qualité des institutions mesurée par les six (06) indicateurs mondiaux de la gouvernance, enfin, les variables de contrôles.

III.2.1. Variable endogène : l’inclusion financière

L’inclusion financière est le processus qui consiste à rendre accessibles les services financiers aux ménages et entreprises sans exception. Kebede et al. (2021) définissent l’inclusion financière comme l’ensemble des initiatives visant à rendre les services financiers formels disponibles, accessibles et abordables pour toutes les catégories de la population. Notre variable d’intérêt qui est l’inclusion financière est mesurée par deux (02) dimensions fondamentales que sont : la pénétration géographique des institutions bancaires et la pénétration démographique des institutions financières.

La pénétration des établissements bancaires a été définie par le nombre de succursales bancaires pour 1 000 km2. Cet indicateur permet de mesurer la pénétration géographique des services bancaires. Il permet également de vérifier l’état de la pénétration bancaire dans l’espace CEDEAO. Beck et al. (2007) et Ghosh (2011) ont montré le rôle important de cet indicateur dans la mesure de l’inclusion financière.

La pénétration démographique des institutions est indiquée par le nombre de succursales bancaires pour 100 000 adultes. Cet indicateur présente une portée financière démographique (Beck et al. 2007 ; Gosh, 2012).

III.2.2. Variable d’intérêt : la qualité institutionnelle

Les indicateurs de gouvernance sont issus de la base de données développées par Kaufmann et Mastruzzi (2010). En se fondant sur la définition des indicateurs de la qualité des institutions de (Kaufmann et al., 1999), (Mtiraoui, 2020) et (Apaza, 2008), nous avons retenu six dimensions de la qualité des institutions qui sont les suivantes : (1) la voix citoyenne et la responsabilité, (2) la stabilité politique et l’absence de violence, (3) l’efficacité des pouvoirs publics, (4) la qualité de la réglementation, (5) l’État de droit et (6) la maîtrise de la corruption. Les indicateurs prennent des valeurs entières, de -2,5 à +2,5. Plus la valeur tend vers +2,5, plus le pays a une institution de bonne qualité. Plus les indicateurs tendent vers -2,5 moins les institutions sont de bonne qualité en fonction bien sûr des indicateurs liés à la qualité des institutions. Ce choix repose sur le fait que nous cherchons à vérifier les meilleures dimensions de la qualité des institutions capables d’avoir un meilleur effet sur l’inclusion financière.

III.2.3. Variables de contrôles

Les variables de contrôle dans les régressions permettent d’éviter un éventuel biais dû à l’omission de variables ayant un effet sur l’inclusion financière. Il s’agit :

1) La croissance économique mesurée par le taux de croissance est un indicateur qui permet de prendre en compte le niveau d’activité économique et de comparer la richesse moyenne des populations. Le niveau de la croissance contribue davantage à la résilience des agents économiques et réduit, par conséquent, la fracture numérique (disparité dans l’accès aux technologies informatiques, y compris Internet) et entrave les activités financières (Kim et al. 2017).

2) L’Inflation : l’introduction du taux d’inflation comme variable de contrôle. En effet, un taux d’inflation élevé caractérise les économies où la répression financière est forte, afin que le taux d’intérêt réel soit négatif, réduisant ainsi le poids de la dette gouvernementale. Or, une forte inflation défavorise les investissements à long terme et exerce un effet nuisible à la croissance. Le signe attendu peut être négatif ou positif.

L’investissement direct étranger : les études empiriques ont démontré un lien évident entre la qualité des institutions et les IDE. Les résultats montrent que la mauvaise qualité du service public et la liberté d’expression sont associées à une augmentation de la volatilité des entrées des IDE (Dago et Diaw, 2018a) . L’entrée des investisseurs étrangers dans le domaine bancaire permet d’accroître l’offre des services financiers tout en diversifiant les produits financiers adaptés aux populations vulnérables. 3)

III.3. Présentation des données et estimations

L’analyse des données va nous permettre de faire ressortir les variables à estimer, les sources des données et les références des indicateurs utilisés. Le tableau ci-dessous fait l’état des lieux des indicateurs qui seront utilisés dans le cadre de l’estimation de notre modèle.

Nous avons retenu deux (02) dimensions de mesure de l’inclusion financière. Dans la littérature empirique, il n’existe pas d’indicateur unique qui nous permet de mesurer l’inclusion financière. TRAORE et al. (2020) ont utilisé trois mesures d’inclusion financière que sont le nombre de succursales bancaires commerciales pour 100 000 adultes, le nombre de guichets automatiques bancaires (GAB) pour 100 000 adultes et le nombre de déposants d’utilisation des services financiers formels. Cette assertion a été validée par Sarma (2008), Cámara et Tuesta, (2014).. La présente recherche retient les indicateurs sus cités. Le choix des indicateurs permet de prendre en compte la dimension géographique et démographique des institutions financières dans les pays de la CEDEAO.

Tableau 3. 1: Synthèse des variables, les sources de données et les références

Variables mesure de la variable Source Références Variable dépendante Inclusion financière 1. nombre de succursales bancaires pour 1 000 km2 2. nombre de succursales bancaires pour 100 000 adultes 3. encours des dépôts bancaires en pourcentage du PIB 4. encours de crédit bancaire en pourcentage du PIB ; FAS 2021 Demir et al. (2020) Chinoda et Mashamba(2021) Demirgûc-Kunt and Levine (2009 Variable d’intérêt Qualité des institutions 1. la voix citoyenne et responsabilité 2. la stabilité politique et absence de violence 3. l ’efficacité des pouvoirs publics 4. l a qualité de la réglementation 5. l ’État de droit 6. l a maîtrise de la corruption WGI 2021 Variables de contrôles Croissance économique Le taux de croissance du Pib/habitant WDI 2021 Demirgûc-Kunt and Levine (2009) Demir et al. (2020) Investissement direct étranger Investissement direct étranger net (IDE sortant-IDE entrant) WDI 2021 Demir et al. (2020) Chinoda et Mashamba(2021) Inflation Indice des prix à la consommation WDI 2021 Demir et al. (2020) Chinoda et Mashamba(2021)

Source : Auteur

III.3.1. Analyse descriptive des données

Les résultats de l’analyse descriptive nous ont permis de faire ressortir la moyenne, la valeur minimale et maximale de nos données par variables.

Les statistiques descriptives constituent une étape du traitement des données qui consiste à synthétiser des données pour en tirer des informations utiles, voire les préparer en vue d’une analyse complémentaire. Le tableau ci-dessous présente les statistiques descriptives des variables utilisées sur la période 2005 à 2020. Il ressort de ces statistiques qu’en moyenne dans les pays de la CEDEAO, le nombre de succursales bancaires est de quatre (04), le nombre de succursales sur 1000 km2 est de cinq (5), l’encours de dépôts et de crédits en pourcentage du PIB sont respectivement de 167 et 123. Les données montrent que les encours de dépôts sont supérieurs au crédit dans les pays de la CEDEAO. Cependant la pénétration géographique et démographique sont très faibles, d’où la nécessité de travailler pour une meilleure inclusion financière. La qualité des institutions mesurées par les six (06) indicateurs dans les pays de la CEDEAO sont très faibles, en témoigne le résultat de l’analyse descriptive. Les indicateurs tels que la voix citoyenne et responsabilité, la stabilité politique et l’absence de violence, l’efficacité des pouvoirs publics, la qualité de la réglementation, l’État de droit, la maîtrise de la corruption ont respectivement en moyenne -0,296, -0,558, -0,793, -0,604, -0,651, -0,597.

Les valeurs minimales et maximales de l’inclusion financière définies par le nombre de succursales bancaires pour 1000 km2, le nombre de succursales bancaires pour 100 000 adultes, l’encours des dépôts bancaires en pourcentage du PIB et l’encours de crédit bancaire en pourcentage du PIB sont respectivement de 0,037, 0,265, 3,993, 0,789 et 31,265, 34,152, 3876,949, 2716,489. Les données nous permettent de dire qu’il y a une situation qu’il faille résoudre pour améliorer l’inclusion financière dans les pays de la CEDEAO.

Le coefficient du Skewness est positif et différent de zéro, ce qui implique que la distribution les variables proxy de l’inclusion financière sont asymétriques à droite et caractérisées par un léger étalement à droite. Le coefficient Kurtosis, ou coefficient d’aplatissement de Pearson mesure l’aplatissement d’une distribution. Un coefficient d’aplatissement élevé implique que la distribution est plutôt pointue en sa moyenne, et a des queues de distribution épaisses.

Tableau 3. 2 : Statistiques descriptives des données

Variables mesure de la variable Obs Moyenne Ecart type min Max Skewness Kurtosis Variable dépendante Inclusion financière 1. nombre de succursales bancaires pour 1000 km2 2. nombre de succursales bancaires pour 100 000 d’adultes 3. encours des dépôts bancaires en pourcentage du PIB 4. encours de crédit bancaire en pourcentage du PIB ; 240 240 240 240 4,17 5,99 167,01 123,65 6,71 7,11 550,51 409,34 0,03 0,26 3,99 0,78 31,26 34,15 3876,94 2716,48 2,73 2,71 4,22 4,040 10,43 10,03 21,71 19,37 Variable d’intérêts Qualité des institutions 1. la voix citoyenne et responsabilité 2. la stabilité politique et absence de violence 3. L’efficacité des pouvoirs publics 4. La qualité de la réglementation 5. L’État de droit 6. La maîtrise de la corruption 240 240 240 240 240 240 -0,29 -0,55 -0,79 -0,60 -0,65 -0,59 0,57 0,79 0,45 0,36 0,50 0,52 -1,46 -2,40 -1,76 -1.57 -1,58 -1,55 0,97 0,96 0,35 0,12 0,65 0,95 0,26 0,41 0,46 -0,08 0,51 1,14 2,54 2,45 2,56 2,16 2,98 4,49 Variables de contrôles Croissance économique Taux de croissance économique 240 4,41 3,92 -20,59 20,71 -1,41 12,63 IDE net IDE sortant-IDE entrant 240 -6,77e+08 1.29e+09 -8,02e+09 5,37e+08 -3,08 13,41 Inflation Indice des prix à la consommation 240 6,20 10,30 -3,41 100,60 5,43 43,65

III.3.2. Tests de racines unitaires

Nous avons fait le choix du test de Fisher-type qui combine les tests de Maddala-Wu (1999) et de Choi (2002) qui sont des tests de première et seconde génération.

Tableau 3. 3 : Le tableau ci-dessous fait le résumé des tests de stationnarité.

Variables Stationnaire à Niveau En différence première MW Choi (Z) Choi (L*) Choi (Pm) MW Choi (Z) Choi (L*) Choi (Pm) Nbre succursales / 1 000 km2 48,09 (0,01) -1,36 (0,08) -1,58 (0,05) 2,33 (0,00) nbre succursales/ 100 000 d’adultes 65,38 (0,00) -3,45 (0,00) -3,73 (0,00) 4,56 (0,00) encours des dépôts en%PIB 1,37 (1,00) 6,82 (1,00) 6,93 (1,00) -3,69 (0,99) 88,44 (0,00) -6,07 (0,00) -6,15 (0,00) 7,54 (0,00) encours de crédit en % PIB ; 22,69 (0,82) 1,89 (0,97) 2,03 (0,97) -0,94 (0,82) 94,18 (0,00) -6,56 (0,00) -6,63 (0,00) 8,28 (0,00) la voix citoyenne et responsabilité 113,9 (0,00) -3,10 (0,00) -6,47 (0,00) 10,83 (0,00) la stabilité politique et absence de violence 70,00 (0,00) -2,31 (0,01) -2,82 (0,00) 5,16 (0,00) L’efficacité des pouvoirs publics 60,38 (0,00) -1,89 (0,02) -2,10 (0,01) 3,92 (0,00) La qualité de la réglementation 25,55 (0,69) 0,55 (0,71) 0,48 (0,68) -0,57 (0,71) 75,97 (0,00) -5,07 (0,00) -5,09 (0,00) 5,93 (0,00) L’État de droit 70,70 (0,00) -3,05 (0,00) -3,79 (0,00) 5,25 (0,00) La maîtrise de la corruption 72,00 (0,00) -1,53 (0,06) -2,91 (0,00) 5,42 (0,00) Inflation 125,1 (0,00) -7,97 (0,00) -8,87 (0,00) 12,28 (0,00) IDE 67,53 (0,00) -3,68 (0,00) -3,96 (0,00) 4,84 (0,00) Croissance économique 144,6 (0,00) -6,48 (0,00) -9,53 (0,00) 14,79 (0,00)

Source : Calcul de l’auteur

III.3.3. Test de spécification du modèle économétrique

Le résultat des tests de stationnarité et de co-intégration nous a permis d’affirmer que les variables sont intégrées d’ordre 0 et 1 donc elles sont liées par une relation à long terme. Ce qui signifie qu’elles peuvent s’écarter de temps en temps de la relation d’équilibre à court terme. Dans ce cas de figure, le modèle qui sied est un modèle à correction d’erreurs. Il permet de mesurer les relations de long terme entre les variables et le coefficient de mesure de la force de rappel vers l’équilibre de long terme doit être négatif pour que le mécanisme de correction ait lieu.

La distinction entre un panel hétérogène ou homogène semble cruciale pour élaborer des politiques de qualité. Ainsi, sous l’approche développée par Pesaran (1999) se compose de trois modèles distincts : PMG, MG et DFE. L’estimation par le modèle PMG, proposée par Pesaran, Shin et Smith, impose que les coefficients à long terme soient identiques à ceux du modèle à correction d’erreur, tout en permettant des variations dans les coefficients à court terme, qui peuvent différer en termes de variances d’erreur. Cet estimateur est construit sur l’hypothèse d’une hétérogénéité des coefficients à court terme, tout en maintenant une homogénéité des coefficients de pente à long terme (Pesaran et al., 1999). Les conditions initiales peuvent être considérées comme fixes ou aléatoires, et les coefficients à long terme sont dérivés comme une combinaison non linéaire des coefficients à court terme. Ainsi, le fondement théorique du Pooled Mean Group repose sur l’estimation du modèle à correction d’erreur, ce qui en fait un outil pertinent pour analyser les dynamiques de long terme au sein des données hétérogènes

Le modèle à correction d’erreur se présente comme suit :

(4)

Où 𝒚 est mesuré par la qualité des institutions, 𝑋 est mesurée par la variable d’intérêt l’inclusion financière et qui représente les coefficients à court terme des variables dépendantes et indépendantes décalées, β sont les coefficients à long terme et 𝑒𝑖𝑡 le coefficient de vitesse d’ajustement à l’équilibre à long terme. Les indices i et t représentent respectivement le pays et le temps. Nous avons utilisé la méthode ACP pour faire le choix des variables qui expliquent au mieux l’inclusion financière. Les résultats nous ont permis de faire le choix de nos deux indicateurs d’inclusion financière sur les quatre retenus au départ (Sarma, 2007). Que sont : le nombre de succursales bancaires pour 1 000 km2 et le nombre de succursales bancaires pour 100 000 adultes.

IV. Les résultats et interprétations des effets de la qualité des institutions sur l’inclusion financière

La section fait la synthèse des résultats d’estimation et les interprétations de nos différentes équations.

IV.1. L’effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière avec pour proxy le nombre de succursales bancaires pour 100 000 adultes

Le tableau 3.6 fait ressortir les résultats des estimations PMG de l’effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière mesuré par le nombre de succursales bancaires pour 100000 habitants. Sur les six (06) indicateurs de la qualité des institutions, trois (03) des indicateurs sont significatifs et positifs à long terme, et à court terme, un (01) seul indicateur est significatif. Il s’agit entre autres de : la voix citoyenne et responsabilité, la stabilité et absence de violence et la qualité de la réglementation.

A long terme, l’effet de la qualité des institutions est positif et significatif. Une augmentation de 1% de la voix et de la réglementation permet d’augmenter de 70% le niveau de l’inclusion financière dans les pays de la CEDEAO. Une meilleure qualité de l’environnement institutionnel permet d’améliorer de façon significative l’accès aux services financiers. Les pays la voix citoyenne et la responsabilité sont respectés, ils auront un meilleur niveau d’inclusion financière. Les résultats sont conformes aux études de Keho (2012) qui montrent que la qualité des institutions conditionne le niveau d’approfondissement du système financier. Aussi, l’indicateur de la qualité des institutions qui mesure la stabilité et la non-violence a un effet positif et significatif. Les résultats indiquent qu’une augmentation de 1% de cet indicateur entraîne une hausse de 66% du niveau de l’inclusion financière mesurée par le nombre de succursales bancaires pour 100000 adultes. Un pays stable où il existe la non-violence permet de créer des conditions favorables pour une meilleure accessibilité aux services financiers par la population. Ce résultat nous conforte dans notre thèse qui nous permet d’affirmer sans risque de nous tromper que la qualité des institutions est un meilleur outil pour une inclusion financière pour tous.

Enfin, l’effet de la qualité de la règlementation a un effet positif et significatif sur le nombre de succursales bancaires par adultes. Une meilleure qualité de la réglementation permet aux entreprises bancaires de pouvoir créer des succursales bancaires adaptées aux populations n’ayant pas accès aux services financiers. Une augmentation de 1% de la qualité de la réglementation entraîne une amélioration de 160% de l’inclusion financière. Ce résultat signifie que la qualité de la réglementation est un meilleur moyen pour booster l’inclusion financière dans les pays de la CEDEAO. Les résultats corroborent ceux de Aracil et al.(2022) qui montrent que la qualité institutionnelle influence les résultats économiques. Ces recherches ont permis de montrer que la qualité de la réglementation a un effet positif sur l’amélioration de l’accessibilité des services financiers.

Nos résultats sont similaires en partie à ceux d’Abessolo(2019a) qui montrent que la qualité de la réglementation favorise l’accessibilité aux services financiers. Par contre, nos résultats indiquent que la voix et la responsabilité améliorent l’inclusion financière tandis que Abessolo, (2019a) trouve que cet indicateur détériore l’inclusion financière. Traore et Diaw (2020) trouvent que la stabilité politique, la qualité de la réglementation ainsi que l’expression démocratique affectent positivement le nombre de succursales bancaires commerciales pour 100 000 adultes.

En somme, le tableau nous donne la maîtrise des indicateurs de la qualité des institutions capables d’avoir un effet significatif et positif sur l’inclusion financière. Khan et al.(2023a) affirment que le renforcement de la qualité institutionnelle dans différents contextes améliore l’efficacité du système financier. Nos résultats renforcent l’idée que la qualité institutionnelle est un élément essentiel pour améliorer le développement et l’efficacité du secteur financier. La variable Etat de droit est non significative et cela peut être justifié par la définition de l’État de droit de la Banque mondiale. Eldomiaty et al. (2020) pensent que la définition de l’Etat de droit souffre d’une insuffisance car elle fait référence à la qualité de l’exécution des contrats, aux droits de propriété, à la police et aux tribunaux, ainsi qu’à la probabilité de criminalité et de violence.

Sur l’ensemble de la régression, les variables de contrôle ont un effet positif ou négatif sur l’accessibilité aux services financiers. L’effet de l’inflation sur l’inclusion financière est négatif et significatif pour les cinq (05) équations d’estimations en lien avec la qualité des institutions sauf la variable stabilité et non-violence ou l’effet est non significatif. Le signe attendu corrobore avec la théorie économique car toute augmentation du niveau général des prix dans une économie à des conséquences sur la croissance économique. Le signe négatif lié à la croissance économique en est une des causes. Pour un meilleur niveau d’accessibilité des services financiers, les gouvernements devraient tout mettre en œuvre pour contrôler le niveau de l’inflation pour que son effet n’annihile pas les résultats escomptés.

Tableau 3. 6 : L’effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière avec pour proxy le nombre de succursales bancaires pour 100 000 d’adultes)

Les résultats se présentent comme suit :

Variables I II III IV V VI Estimation de long terme Qualité des institutions la voix citoyenne et responsabilité 0,78** la stabilité et absence de violence 0,66*** L’efficacité des pouvoirs publics -0,67 La qualité de la réglementation 1,67*** L’État de droit -0,37 La maîtrise de la corruption -0,34 Variables de contrôles Inflation -0,03*** -0,008 -0,02* -0,04*** -0,02* -0,04*** IDE -6,63e-10*** -4,81e-10*** -4,66e-10*** -3,46e-10*** -2.38e-10*** -5,74e-10*** Croissance économique -0,009 0,013 -0,004 -0,022*** 0,071** 0,007 Estimations de court terme Qualité des institutions la voix citoyenne et responsabilité -0,858* la stabilité et absence de violence -0,007 L’efficacité des pouvoirs publics 0,025 La qualité de la réglementation -0,951 L’État de droit -0,439 La maîtrise de la corruption -0, 217 Variables de contrôles Inflation -0,010 -0,022 0,025 -0,017 -0,023 -0,013 IDE 7.81e-10 6.49e-10 1,05e-09* 7.30e-10 8.64e-10 7,29e-10* Croissance économique 0,034*** 0,041** 0,023** 0,023** 0,029* 0, 029** Force de rappel -0,247*** -0,259331*** -0,234*** -0,256*** -0,223*** -0,237*** Constante 2,056** 2,144*** 1,803** 2,412*** 1,873** 1,903**

Source calcul de l’auteur. La significativité des plus-values NB***inférieurs à 1%, ** inférieurs à 5%, * inférieurs à 10%

IV.2. Effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière en prenant comme proxy le nombre de succursales bancaires sur 1000 km2

La pénétration démographique des succursales bancaires est un indicateur qui permet de mesurer le niveau d’accessibilité des services financiers. Cette section nous a permis de faire ressortir l’effet de la qualité des institutions sur le nombre de succursales bancaires sur 1000 km2 dans les pays de la CEDEAO. Nous avons utilisé la technique d’estimation du Pool Mean Group (PMG). Le résultat des estimations nous a permis de faire ressortir les résultats de court et de long terme. Des six (06) indicateurs utilisés dans l’estimation, quatre ont des effets significatifs sur la pénétration géographique des succursales bancaires et deux (02) indicateurs ont des résultats non significatifs.

La variable voix et responsabilité citoyenne selon Kaufmann est un indicateur qui mesure les droits politiques et individuels dont jouissent les citoyens. Le résultat montre qu’une amélioration de 1% du niveau des droits politiques et individuels des citoyens entraine une amélioration du niveau de pénétration démographique des succursales bancaires de 11, 4%. Le respect des droits politiques et individuels des citoyens crée une confiance des acteurs du système financier. Ils ont la possibilité de mettre en place des politiques de développement qui favorisent une meilleure pénétration du réseau bancaire dans les pays de la CEDEAO. Les résultats corroborent ceux de Ongo Nkoa et Song (2020) qui montrent que la pénétration des institutions financières génère des motivations qui facilitent la cohésion sociale en éliminant l’exclusion financière et développe la capacité du système financier à attirer des clients. Et cela permet d’augmenter l’accessibilité aux services financiers.

Pour la stabilité et la non-violence, nous obtenons un effet positif et significatif sur l’inclusion financière. Le résultat indique qu’une augmentation de 1% du niveau de la stabilité et de la non-violence entraîne une augmentation du nombre de succursales bancaires sur 1000km2 de 14%. Il est nécessaire d’avoir un environnement institutionnel stable pour favoriser une pénétration géographique des services financiers qui restent nécessaires au développement de nos économies. Cette assertion est conforme à la théorie économique. Ongo Nkoaet Song (2020) soulignent que la qualité institutionnelle augmente l’inclusion financière. Le troisième indicateur qui est la qualité de la réglementation affecte positivement et significativement le niveau de l’inclusion financière dans les pays de la CEDEAO. En effet, l’effet de la qualité de la réglementation affecte le niveau de l’inclusion financière d’environ 68% lorsque cet indicateur augmente de 1% toutes choses étant égales par ailleurs. Tandis que l’Etat de droit a un effet contraire aux résultats attendus.

Tableau 3. 7 : L’effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière en prenant comme proxy le nombre de succursales bancaires pour 1 000 km2.

Les résultats sont consignés dans le tableau ci-après.

Variables I II III IV V VI Estimation de long terme Qualité des institutions la voix citoyenne et responsabilité 1,14*** la stabilité et absence de violence 0,15*** L’efficacité des pouvoirs publics -0,83 La qualité de la réglementation 0,68*** L’État de droit -0,28** La maîtrise de la corruption -0,62 Variables de contrôles Inflation -0,022*** -0,016*** 0,071* -0,017*** 0,001 0,049 IDE -3,12e-10*** -1,66e-10*** -3.98e-10 -1.74e-10*** -1,06e-10*** -3,97e-10 Croissance économique -0,006 0,015** 0,210*** -0,009** 0,012 0,292 Estimations de court terme Qualité des institutions la voix citoyenne et responsabilité -0,928* la stabilité et absence de violence 0,121 L’efficacité des pouvoirs publics 0,610 La qualité de la réglementation -0,761 L’État de droit 0,059 La maîtrise de la corruption -0,319 Variables de contrôles Inflation -0,002 -0,013 -0,047 -0,015 -0,017 -0,011 IDE -1.70e-11 -1,51e-10 2.96e-10 -6.19e-11 1,29e-10 -5,16e-11 Croissance économique 0,013** 0,023** 0,008 0,011* 0,016** 0,004 Force de rappel -0,176*** -0,158*** -0,093*** -0,198*** -0,123*** -0 ,089*** Constante 1,317* 1,232** 0,835* 1,330** 1,011** 0,840*

Source calcul de l’auteur. La significativité des plus-values NB***inférieur à 1%, ** inférieur à 5%, * inférieur à 10%

IV.3. Analyse de la robustesse

L’analyse de la robustesse nous permet de tester la solidité de notre modèle. Pour ce faire, nous avons privilégié l’estimation de l’effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière. Les estimations sont présentées en annexe. Il ressort que la qualité des institutions influence positivement l’inclusion financière. Les résultats nous permettent d’affirmer que notre modèle est globalement stable. La méthode d’estimation de la robustesse a consisté au changement des variables de contrôle. Ces résultats confirment nos analyses précédentes sur l’effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière.

V. Conclusion et implication de politique économique

Cet essai nous a permis d’analyser les effets de la qualité des institutions sur l’inclusion financière des pays de la CEDEAO prenant en compte tous les six (06) indicateurs de la qualité des institutions. Nous avons vérifié individuellement leur effet sur l’inclusion financière. L’inclusion financière a été mesurée par deux (02) indicateurs qui prennent en compte la pénétration géographique et démographiques est institutions financières. Nous avons utilisé l’analyse à composante principale (ACP) pour la sélection deux (02) indicateurs. De façon spécifique, il s’est agi pour nous de trouver le meilleur mécanisme institutionnel pour améliorer l’accessibilité des services financiers. Le résultat des tests de stationnarité et de co-intégration ont conduit à utiliser un modèle à correction d’erreurs. Ce modèle permet de prendre en compte les relations à court et à long terme. Le modèle est globalement significatif car le coefficient mesure de la force de rappel vers l’équilibre de long terme est négatif et significatif à 1%. Le test de Hauman a conduit au choix de l’estimateur PMG.

Les résultats de l’effet de la qualité des institutions sur l’inclusion financière mesurée par le nombre de succursales bancaires pour 100000 habitants a permis d’avoir des résultats significatifs. Sur les six (06) indicateurs de la qualité des institutions, trois des indicateurs sont significatifs et positifs à long terme et à court terme, un (01) seul indicateur est significatif. Il s’agit entre autres de : la voix citoyenne et responsabilité, la stabilité et absence de violence et la qualité de la réglementation. Il est donc nécessaire, d’avoir un environnement institutionnel stable pour favoriser une pénétration démographique et géographique des services financiers qui restent nécessaire au développement de nos économies. Ongo Nkoa et Song, (2020) montrent que la qualité institutionnelle augmente l’inclusion financière.

Les implications pour la politique économique sont de trois (03) niveaux. Premièrement, les gouvernements des différents pays doivent mettre en place des réglementations et des mécanismes d’orientation de supervision efficace pour garantir la stabilité et l’intégrité du système financier. Deuxièmement, les résultats montrent que la fintech constitue un moyen intéressant sur lequel devraient s’appuyer les politiques visant à réduire les inégalités de revenu des populations dans la CEDEAO par leur accès aux services financiers. Les décideurs politiques doivent faciliter le développement des innovations technologiques dans le secteur de la finance. Mettre en place une politique de sécurisation des données dans le domaine de la finance technologique. Enfin, les gouvernements doivent promouvoir l’inclusion financière en garantissant l’accès équitable aux services financiers pour tous les citoyens. Cela peut inclure la création de systèmes bancaires accessibles, le développement de produits financiers adaptés aux besoins des populations marginalisées et la promotion de l’éducation financière. Une des limites de cette recherche est de n’avoir pas pu faire une étude comparative sur les effets de de la qualité des institutions sur l’inclusion financière en créant des sous espaces d’analyse avec les autres espaces hors CEDEAO. Il sera intéressant pour des bésoins de récherches futures d’étendre la zone d’étude en prenant en compte les pays d’Afrique subsaharienne ou les pays en dévéloppement.

