Burkina-Citoyenneté-Travail-Interet-Général

Burkina : vers une citoyenneté active par le travail d’intérêt général

Ouagadougou, le 6 avril 2025 (AIB) – Engagé dans une dynamique de transformation sociale et économique, le Burkina Faso place la discipline et le respect des règles au cœur de son projet de développement, conformément à la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Depuis le début du mois d’avril, la police municipale applique des travaux d’intérêt général (TIG) comme sanction pour les infractions routières, après plusieurs phases de sensibilisation. En effet, l’Office national de la sécurité routière (ONASER) a mené plusieurs campagnes de sensibilisation dans les marchés, les lieux de culte, lors d’événements nationaux comme le FESPACO, et partout où elle pouvait toucher les usagers de la route. Récemment, les agents de cette structure appuyés par la Police ont été aperçus aux différents carrefours des grands axes routiers de la capitale, sensibilisant sur le port du casque et le respect du code de la route.

Le recours aux TIG vient à point nommé pour renforcer la responsabilité citoyenne et freiner le fléau des accidents de la circulation qui, en 2022, ont causé 1 150 décès et plus de 15 000 blessés, selon les statistiques de l’ONASER.

Le Directeur général de l’ONASER, Adama KOURAOGO, rappelait déjà en 2021 l’urgence d’une action concrète et soutenue : « Les statistiques des trois dernières années font état, en moyenne, de 1 000 morts par an sur les routes (…) La courbe des accidents peine à fléchir. »

La sanction par les travaux d’intérêt général constitue une réponse novatrice, moins coûteuse pour l’État, et mieux adaptée à la rééducation des contrevenants. Elle s’inscrit dans le cadre de la Révolution progressiste populaire (RPP), qui prône un retour aux valeurs de civisme, de discipline, de travail et de respect de la chose publique.

Cette mesure des TIG, bien accueillie par les citoyens, surtout les parents, pourrait être élargie à d’autres formes d’actes inciviques et d’incivilité : non-respect de l’interdiction de fumer dans les lieux publics, insalubrité urbaine, conduite en état d’ébriété, l’usage du téléphone au volant, le jet de déchet dans la circulation, la dégradation des biens publics, le manque de respect aux personnes âgées, etc.

La consolidation de l’État passe par la promotion d’un engagement patriotique durable et la participation active de tous à la construction nationale.

Agence d’Information du Burkina