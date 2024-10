Chine-Média-Internet-Adaptation

La presse chinoise est à l’ère des médias intégrés

Changsha, 25 oct. 2024 (AIB) – La presse chinoise a réussi sa mue après les bouleversements induits par Internet et vogue désormais sur le concept de«médias intégrés» alliant à la fois actualités, événementiels, tourisme, commerce et nouvelles technologies, a constaté l’AIB sur place à Hunan province sudiste de la Chine.

A Changsha et à Changde, villes visitées par des responsables de médias burkinabè, les médias traditionnels chinois, c’est-à-dire les journaux, la radio et la télévision sont tous érigés en groupes médiatiques et ont adopté les toutes les Technologies de l’information, de la communication et de l’intelligence artificielle tout en développant des programmes les plus variés.

Dans ces cités de la province du Hunan, les responsables des médias burkinabè ont pu constater comment les Chinois ont pu faire face à la convergence numérique et l’ont l’exploiter pour se développer et développer leur culture et leur économie.

Les séminaristes burkinabè ont pu visiter le Groupe médiatique de Changsha dans la soirée du 24 octobre 2024 tout comme le Groupe de télévision et de radio de Changsha, le Journal du soir du Changsha, le Quotidien de Changde etc visités plus tôt.

Ces médias développent tous des programmes d’éducation, de promotion scientifique, de conscientisation positive et organisent des événements touristiques et culturels, musicaux ou de vente en ligne, au point d’être qualifiés par les spécialistes et de «omnimédias».

Ils créent des séries télévisuelles et des vidéos courtes diffusées sur des téléviseurs installés aussi bien chez les particuliers que dans les bus, les métros, les supermarchés qui surtout diffusées sur les réseaux sociaux comme, Weibo, Douyin (Tik-tok), YouTube, Kuaishou, Bilibili, WeChat etc.

Les médias intégrés organisent aussi des compétitions musicales nationales et internationales ou de prestations d’artistes jeunes, traditionnels etc.

Soutenus par l’Etat et les pouvoirs locaux, ces médias génèrent des revenus pour faire face aux salaires, aux taxes et au financement de leurs programmes.

Coté en bourse avec un capital de 2,5 milliards de yuan (1yuan=85 FCFA) le Changsha Media Group dispose de plus de 1600 agents.

«A partir de 1994 avec l’arrivée d’Internet en Chine, les médias ont développé des portails de site-web et des blogs. On a vu apparaitre les premières formes des médias émergents en Chine, a expliqué Zhou Huanfang, ancien journaliste et professeure associée à l’Université de Changsha.

Les médias chinois ont ensuite adopté les médias sociaux et les applications mobiles devenus leurs principaux canaux de diffusion, a poursuivi M. Zhou qui a exposé sous le thème : «Pouvoir de communication des nouveaux médias : création de contenus vidéo courte et interaction avec le public».

«A partir de 2014, on a assisté à l’apparition des médias intégrés qui gardent les avantages des médias traditionnels et des nouveaux médias tout en procédant à une intégration en profondeur des contenus, des canaux, des plateformes et même du management», c’est l’ère de multiplateformes, des multi-terminaux pour renforcer l’influence des médias», a ajouté Zhou Huanfang.

Le groupe de média de Changsha a adopté «MadameXiu», un personnage virtuel généré par l’intelligence artificielle pour traduire sur les plateformes du groupe le journal en langage des signes au profit de sourds.

En outre, ce groupe dispose de programmes de conscientisation sur l’histoire chinoise, mettant en avant les héros, ou de valorisation de l’effort des forces de défense, de sécurité ou des agents de santé, en travaillant avec les commissariats, les pompiers et les hôpitaux publics.

Les médias chinois, tous publics, sont regroupés en 4 catégories ; les médias nationaux, régionaux, provinciaux et municipaux. Selon la subdivision administrative propre à la Chine, il s’agit plutôt des niveaux central, provincial, communal et du district.

La délégation des responsables de médias du Burkina, conduite par le chargé de mission du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Bakary Koné, participe du 11 au 31 octobre à Hunan un séminaire de formation axé sur les médias d’aujourd’hui et la promotion culturelle.

Le séminaire est organisé par le ministère chinois du Commerce et l’Institut professionnel du commerce international du Hunan, dans le cadre de la coopération du Burkina Faso avec la Chine.

CK/ata