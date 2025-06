Burkina : Le CSC et l’Ordre des médecins signent une convention de partenariat

Ouagadougou, 30 juin (AIB)-Le Conseil supérieur de la communication (CSC) et l’Ordre national des médecins du Burkina ont signé, lundi, une convention visant à assainir la communication autour des questions liées à la santé. Cette initiative a pour but de protéger les citoyens contre la désinformation sur les produits et services sanitaires.

Selon le président du CSC, Louis Modeste Ouédraogo, cette convention a pour objectif principal de garantir au public une communication de qualité sur les questions de santé.

« La désinformation, les fausses promesses, les publicités mensongères peuvent avoir des conséquences désastreuses sur la santé de nos concitoyens. C’est pourquoi, en tant que régulateur de l’information, nous nous sommes sentis interpellés sur la nécessité de jeter les bases d’une collaboration solide et efficace avec les autorités sanitaires en général, et avec l’Ordre national des médecins en particulier », a-t-il indiqué.

Le président de l’Ordre national des médecins du Burkina, Dr Abdoul-Guaniyi Sawadogo, a souligné qu’« il nous faut unir nos forces, conjuguer nos expertises et mutualiser nos ressources pour bâtir une muraille de vigilance et de responsabilités autour de l’information sanitaire ».

