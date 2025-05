BURKINA-CULTURE-MAUSOLÉE-INAUGURATION

Burkina : Le gouvernement inaugure le mausolée Thomas Sankara pour perpétuer la mémoire d’un héros national

Ouagadougou, 17 mai 2025 (AIB) – Le gouvernement burkinabè a inauguré, samedi, le mausolée du père de la Révolution démocratique et populaire d’août 1983, au Conseil de l’Entente, lieu emblématique de son assassinat le 15 octobre 1987, avec douze de ses compagnons d’infortune, afin de perpétuer leur mémoire et la lutte héroïque menée pour la liberté et la souveraineté.

« Nous honorons un devoir de mémoire à travers l’inauguration du mausolée dédié au président Noël Isidore Thomas Sankara et à ses compagnons de lutte. Ils sont tombés pour la patrie tant aimée, sous les balles assassines des valets locaux de l’impérialisme et des nègres de salon, pour l’idéal de dignité, de liberté, d’intégrité et de souveraineté », a affirmé le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

M. Ouédraogo, lisant le discours du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a précisé que le camarade Thomas Sankara et ses douze compagnons d’infortune sont tombés, mais qu’ils demeurent toujours vivants dans les cœurs et les consciences des Burkinabè.

Il s’exprimait samedi à Ouagadougou, au cours d’une cérémonie officielle d’inauguration du mausolée Thomas Sankara, devant un parterre d’invités, dont les Premiers ministres du Sénégal et du Tchad, les ministres de la Sécurité du Mali et du Niger, ainsi que des délégations du Ghana.

Pour lui, le nouveau joyau est un lieu de mémoire qui rappelle aux Burkinabè épris de paix et de justice sociale le sacrifice du père de la Révolution démocratique et populaire (RDP) et de ses compagnons.

« Ce mausolée est aussi le témoignage d’une intégrité persécutée mais toujours vivace. Il est le sceau indélébile de la reconnaissance d’un peuple en lutte, la matérialisation d’une mémoire vive dont la résilience face à l’usure du temps est inébranlable », a renchéri Jean Emmanuel Ouédraogo.

À l’écouter, les Burkinabè s’engagent avec détermination à préserver les acquis et à poursuivre l’œuvre historique et patriotique de leurs héros pour une libération totale du peuple du joug de l’impérialisme et du néocolonialisme.

Le Premier ministre a assuré que le Mémorial Thomas Sankara est conçu pour être un lieu de souvenir, un espace de réflexion, d’éducation, d’inspiration et d’action.

« Il a pour vocation de maintenir allumée la flamme de la Révolution et de rappeler au monde le combat du capitaine Thomas Sankara pour rompre les chaînes de l’esclavage et de la domination impérialiste, et sortir de l’oppression », a-t-il ajouté.

Le président du Comité international du mémorial Thomas Sankara, le colonel-major Daouda Traoré, admis à la retraite, a souligné que cette cérémonie d’inauguration du mausolée du père de la Révolution burkinabè traduit une étape significative dans la promotion des idéaux du héros de la Nation.

« En impulsant la dynamique de reconnaissance des mérites et des valeurs de l’homme d’exception qu’est le capitaine Thomas Sankara, le président du Faso, le capitaine Traoré, a donné des ailes aux ambitions du Burkina Faso », a-t-il confié.

Le colonel-major Traoré a signalé que le capitaine Thomas Sankara et ses douze compagnons se réjouissent du combat que le président du Faso et son peuple mènent pour la liberté et la souveraineté.

En plus du mausolée, d’autres infrastructures sont prévues à savoir une maison des mémoires, un musée, une bibliothèque, une salle d’exposition, des boutiques, une salle polyvalente et des ateliers d’innovation.

Il convient de noter que vingt et un coups de canon, la coupure du ruban et un dépôt de gerbe de fleurs en hommage au capitaine Thomas Sankara et à ses compagnons ont meublé la cérémonie d’inauguration.

Agence d’information du Burkina

NO/ATA

Agence d’ Information du Burkina