Burkina-Nayala-Éducation-Sport-Culture-

Nayala : Clôture des activités culturelles et sportives dans la CEB de Gassan

Toma, 10 mai 2025 (AIB)- La finale de l’Organisation du Sport, de la Culture et des Loisirs à l’École primaire (OSCLEP) de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Gassan s’est tenue ce samedi, à l’école Toma, au secteur N°7.

L’événement, placé sous le thème « Promotion du sport et de la culture en milieu scolaire, puissant vecteur de cohésion sociale et de résilience en temps de crise », a vu l’équipe de Gassan B battre celle de Moara Petit par un score de 4 buts à 3.

L’équipe victorieuse repart avec le trophée, un jeu de maillots, un ballon et une enveloppe et la malheureuse finaliste n’a pas déméritée et reçoit également un jeu de maillots et une enveloppe.

Les autorités administrative et coutumière de Gassan ont souhaité que la prochaine édition se joue dans leur localité.

Le parrain de la cérémonie, Antoine Zerbo a, à son tour, souligné l’importance du sport et de la culture dans l’éducation en encourageant les jeunes à continuer la promotion de ces valeurs.

Le directeur provincial de l’éducation, Garané Thomas, a salué les efforts de la CEB qui a su maintenir ses activités malgré les défis, félicité les Forces combattantes pour la restauration de la sécurité tout en remerciant les écoles qui ont accueilli des élèves de Gassan.

Cette journée mémorable a permis de célébrer le talent et la résilience des jeunes de la commune de Gassan.

Agence d’information du Burkina