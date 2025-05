Burkina-Soutenance-Thèse-Gaz-Butane-Santé-Environnement

Burkina : L’utilisation du gaz butane affecte positivement la santé des ménages et l’environnement, soutient une thèse de doctorat

Ouagadougou, 29 mai 2025 (AIB) – L’étudiant Moulirou Belem, a obtenu mercredi le grade de docteur de l’Université Thomas Sankara avec la mention très honorable, en défendant sa thèse unique de doctorat en sciences économique et gestion. Il a démontré que l’utilisation du gaz butane a un effet positif sur la santé des ménages et l’environnement, en plaidant pour le maintien des subventions du gaz et les investissements dans les infrastructures routières pour améliorer l’accessibilité du produit.

« Nous avons montré que l’utilisation du gaz butane a un effet positif sur la santé des ménages. Parce qu’en l’utilisant, les ménages ne seront plus soumis aux émissions de polluants des combustibles traditionnels comme le bois et le charbon du bois », a indiqué Dr Moulirou Belem.

De l’avis de Dr Belem, l’utilisation du gaz butane permet également de réduire la déforestation au Burkina Faso. Cette déforestation qui est liée à l’utilisation des combustibles comme le bois et le charbon du bois par la majeure partie de la population au Burkina Faso.

Plus de 87% de la population dépend des combustibles traditionnels, et cela affecte négativement leur santé et joue sur l’environnement, a-t-il regretté.

Il a aussi montré que l’amélioration des routes permet de booster l’utilisation du gaz butane au Burkina Faso, que ce soit celle qui l’utilise en combinaison avec les combustibles traditionnels ou celle qui l’utilise exclusivement.

L’impétrant va prendre en compte les perspectives et les observations des membres du jury et d’essayer d’approfondir ces réflexions à travers d’autres travaux et articles.

« Il y a le côté de l’offre du gaz butane qui est un terrain très vierge au Burkina Faso qui n’a pas encore été abordé. Nous comptons également jeter un coup d’œil de ce côté-là pour pouvoir proposer des politiques réalisables au pouvoir public pour promouvoir le gaz butane au Burkina Faso », a-t-il assuré.

« C’est une thèse de qualité qui aborde une thématique pertinente et d’actualité. Parce que traiter du gaz butane, c’est une question sociétale. Parce qu’aujourd’hui, c’est une des sources d’énergie utilisées au niveau domestique », s’est réjoui son directeur de thèse Dr Zoungrana Didier.

Ce qui est intéressant, c’est que la thèse montre que plus on utilise le gaz butane, moins, on détruit la forêt. Cela est un point positif parce que qu’aujourd’hui, l’objectif est de faire en sorte que tous les comportements que nous adoptons doivent être responsables du point de vue environnemental, a-t-il ajouté.

« Donc, il a montré que l’utilisation d’un gramme de gaz butane permet de réduire la déforestation de 0,013 mètre cube », s’est réjoui Dr Zoungrana.

Il a exhorté l’impétrant à « creuser davantage et approfondir ses recherches en exploitant au mieux les orientations du jury ».

Aussi, le directeur de thèse a invité les pouvoirs publics à exploiter les éléments de la thèse pour une prise de décision éclairée dans la promotion de l’utilisation du gaz butane, car il s’agit de la première réflexion scientifique consacrée à ce domaine au Burkina Faso.

Dr Moulirou Belem a soutenu sa thèse sous le thème : « Déterminent et effets socio-environnementaux de l’utilisation du gaz butane par les ménages au Burkina Faso ».

Les membres du jury étaient composés du président du jury et rapporteur Mawussé Komlagan Nézan OKEY, professeur titulaire université de Lomé (Togo), du deuxième rapporteur Kounagbè Odilon Boris LOKONON, maître de conférences agrégé, université de Parakou (Bénin), du troisième rapporteur Idrissa K. OUIMINGA, maître de conférences agrégé, université Thomas Sankara, de l’examinateur Boukary OUEDRAOGO, maître de conférences, université Thomas Sankara et du directeur de thèse T. Didier ZOUNGRANA, maître de conférences agrégé, université Thomas Sankara.

Le jury a déclaré les travaux de l’impétrant dignes d’intérêts et lui a décerné le grade de docteur de l’université Thomas Sankara avec la mention très honorable, dans le domaine des Sciences économiques et de gestion (SEG), mention Sciences économiques, spécialité Economie du développement.

Agence d’information du Burkina

DNK-yos