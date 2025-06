Kampti/Gorgone : 55 hectares de bas-fonds aménagés et attribués aux producteur

Kampti, le 20 juin 2025 – Un nouveau souffle pour l’agriculture locale grâce à l’appui de l’État et à l’engagement du service technique agricole de Kampti.

Le village de Gongone, dans la commune de Kampti (province du Poni), a franchi une étape majeure dans le développement de son agriculture avec l’aménagement sommaire de 55 hectares de bas-fonds, attribués le 18 juin 2025 à 310 producteurs locaux. Cette opération a été rendue possible grâce au dévouement et au professionnalisme de Kouessé SANOU, technicien supérieur en agriculture et chef de la Zone d’Appui Technique Agricole (ZATA) de Kampti, et de son équipe.

L’initiative a démarré par une phase de négociation communautaire, le 8 janvier 2025, suivie d’une rencontre d’information et de planification le 17 mars.

Les travaux techniques ont été lancés le 5 mai, avec la levée des courbes de niveau et la mise en place de disquettes sur l’ensemble du périmètre. Ces aménagements ont permis de procéder au labour des terres le 12 juin. Toutes les étapes ont été menées à bien dans les délais, avec la pleine participation des populations bénéficiaires, grâce à l’accompagnement rigoureux de l’équipe technique locale.

La cérémonie officielle d’attribution des parcelles s’est tenue le 18 juin 2025 en présence de Monsieur Massaïba Aimé SOULAMA, préfet et président de la Délégation spéciale de Kampti, accompagné de son secrétaire général.

À cette occasion, le représentant de l’État a souligné que tous les moyens ont été mobilisés pour permettre à la population de produire dans de bonnes conditions, avertissant qu’aucune tolérance ne sera accordée aux bénéficiaires qui feraient preuve de négligence ou opteraient un comportement contre-productif.

Sur les 55 hectares aménagés, cinq hectares ont été affectés au champ-école MARAH, dédié à la démonstration et à la formation. Les 50 hectares restants ont été répartis en 310 parcelles individuelles, attribuées à 207 hommes et 103 femmes, dans une dynamique de gestion équitable et inclusive des terres.

Selon les projections des techniciens, la campagne culturale à venir devrait permettre de récolter environ 22 000 sacs de riz de 100 kg, soit une moyenne de 400 sacs par hectare. Une telle production représenterait une amélioration significative des revenus des ménages et de la sécurité alimentaire pour les familles bénéficiaires.

Au-delà de l’impact immédiat, ce projet illustre les avantages d’une approche concertée entre services techniques, autorités locales et communautés. L’exemple de Gongone pourrait faire école dans d’autres localités de la commune, si les résultats attendus sont atteints, selon Kouessé SANOU, chef de la ZATA de Kampti.

Agence d’information du Burkina