ÉCONOMIE: AFRIQUE-DETTE-FMI

L’endettement des pays d’Afrique a cessé de croître, rapporte le FMI

Ouagadougou,25 oct 2024 (AIB/TASS)- L’endettement des pays d’Afrique a cessé de croître en 2024 pour se stabiliser à hauteur de 58% du PIB, a fait savoir le chef de division adjoint au département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), Antonio David.

« Le niveau de la dette s’est stabilisé, même s’il reste élevé, à environ 58% du PIB. Cependant, la bonne nouvelle est que la dette ne continue pas à augmenter », a-t-il déclaré à l’agence Ecofin.

Selon lui, les perspectives économiques pour l’Afrique « s’améliorent petit à petit », alors que des « changements dans les politiques économiques commencent à montrer des résultats positifs ». « Par exemple, on observe une diminution de certains déséquilibres économiques, comme l’inflation, qui baisse dans plusieurs pays. Environ la moitié des pays affichent déjà des taux d’inflation plus acceptables. En 2023, de nombreux pays ont également fait des efforts pour mieux gérer leurs finances publiques: environ deux tiers des pays ont pris des mesures pour consolider leur budget », a-t-il expliqué.

Dans le même temps, certains pays du continent n’arrivent pas à résoudre leurs problèmes économiques. Dans un tiers de pays, notamment en Angola, en Algérie ou en Éthiopie, « l’inflation reste encore élevée, avec des taux à deux chiffres ».

En ce qui concerne les perspectives économiques de l’Afrique en 2025, son PIB devrait progresser de 4,4%. « C’est mieux que les taux observés en 2024 et 2023, mais cela reste insuffisant pour vraiment réduire la pauvreté ou rattraper les pays plus riches et les marchés émergents », a conclu Antonio David.

Agence d’Information du Burkina avec TASS