Burkina : La deuxième édition de la coupe de la citoyenneté lancée à Ouagadougou pour renforcer le patriotisme et le vivre-ensemble

Ouagadougou, 03 avr. 2025 (AIB) – Le ministère de la justice et des droits humains, chargé des relations avec les institutions a lancé jeudi à Ouagadougou, la 2e édition de la coupe de la citoyenneté pour promouvoir le patriotisme et la cohésion sociale dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

« Au-delà du caractère sportif, la coupe de la citoyenneté est un tremplin pour renforcer le patriotisme, le vivre-ensemble et le sentiment d’unité des fils et filles du Faso, gage d’un tissu social apaisé », a indiqué le directeur de cabinet Dircab (du ministère en charge du sport, Bepoadi Sinini.

M. Sinini livrait jeudi le discours du ministre des sports et des loisirs.

La coupe de la citoyenneté entre dans le cadre de la célébration de la deuxième édition de la première session des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), prévue du 26 mars au 9 avril 2025.

L’édition 2025 des JEPPC est placée sous le thème « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ! ».

« A travers ces journées qui se déroulent deux fois quinze jours dans l’année, les populations en général et les administrations publiques et privées en particulier sont invitées à mener des activités d’intérêt commun, de sensibilisation, de sport de masse, de compétitions et de valorisation de nos produits et savoirs nationaux », a-t-il ajouté.

Au total, 16 équipes issues des écoles professionnelles, d’universités et d’organisations de la société civile s’affrontent lors de ce tournoi, qui se déroulera en deux phases : la phase éliminatoire directe qui a débuté ce jour 03 avril et la phase finale qui interviendra en octobre au cours de la deuxième quinzaine des JEPPC.

Pour le premier match, l’équipe de l’Association des journalistes sportif du Burkina (AJSB) est venue à bout de celle de l’ENAM par le score de 3 buts à zéro.

Le dircab a insisté sur l’esprit du fair-play et l’importance du sport comme vecteur de discipline et de cohésion sociale, exhortant les citoyens à traduire leur engagement en actions concrètes pour le développement du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

