Drame de Solenzo : Le gouvernement exprime sa compassion et sa fermeté

Solenzo, 26 nov. 2024 (AIB) – Une délégation gouvernementale, conduite par le ministre d’État Bassolma Bazié, a apporté mardi la compassion du Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, aux populations de Solenzo, à la suite aux événements tragiques survenus le 25 novembre 2024.

Au lendemain des événements tragiques de Solenzo, marqués par une manifestation violente ayant conduit au décès du chef de canton, une mission gouvernementale mandatée par le Président du Faso s’est rendue sur place ce mardi 26 novembre 2024.

Composée des ministres en charge de la Fonction publique, Bassolma Bazié, de l’Administration territoriale, Émile Zerbo, de la Sécurité, Mahamadou Sana, de la Santé, Lucien Robert Kargougou et du chef d’État-major général des armées, le général de brigade Célestin Simporé, la délégation a eu des échanges directs avec les autorités administratives des Banwa, les responsables religieux et coutumiers, les Forces armées et les représentants des Forces vives.

Selon le ministre d’État Bassolma Bazié, il s’agissait de transmettre un message de compassion du Chef de l’État, d’écouter les différentes parties et de rappeler la fermeté des autorités face à de tels drames.

« Nous sommes venus exprimer des mots d’encouragement et de compassion du Chef de l’État. Les auteurs de ce drame seront identifiés et les responsabilités seront situées », a-t-il déclaré.

Le ministre d’État a souligné que certains individus ont ignoré les appels à l’apaisement invitant les populations à renoncer à la marche, ce qui aurait permis de privilégier le dialogue pour résoudre les préoccupations.

Il a dénoncé des personnes perfides qui, selon lui, ont infiltré la manifestation pour perpétrer l’irréparable au cours d’une marche « spontanée » en direction du Haut-commissariat.

La veille du lynchage du chef de canton de Solenzo, un autre chef a été assassiné dans la province de la Kossi.

Selon le ministre, ces deux meurtres ne sont pas le fruit du hasard, car les deux responsables faisaient partie d’un collège de sages qui devait se réunir le 2 décembre à Solenzo pour discuter de l’épineuse question foncière.

M. Bazié a également dénoncé une campagne de désinformation visant à semer la méfiance entre les populations et les Forces armées.

Il a exhorté les habitants à faire confiance aux autorités et aux Forces combattantes, notamment au Bataillon d’intervention rapide (BIR18), qu’il a félicité pour son travail avant de l’appeler à plus d’abnégation.

« L’appel que nous lançons aux Forces de défense et de sécurité, c’est de rester sereines, soudées et mobilisées », a-t-il déclaré.

À deux mois de la sortie officielle des États membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) de la CEDEAO, le ministre d’État a estimé que des adversités plus complexes pourraient émerger pour tenter de semer des confusions.

Il a également dénoncé la prolifération de fausses informations sur les réseaux sociaux, utilisées à des fins de déstabilisation.

Avant de quitter Solenzo, la délégation a rendu visite à la famille du défunt chef de canton pour lui présenter ses condoléances et lui apporter son réconfort.

