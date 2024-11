Burkina-Ganzourgou-Don-Ecole

Ganzourgou : Un opérateur économique offre 80 tables-bancs et des bureaux à une écoles de Sapaga

Zorgho, (AIB) – Le samedi 23 novembre 2024, le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, a présidé une cérémonie de réception de tables-bancs et des bureaux pour une école primaire de Sapaga, dans la commune de Zorgho. D’une valeur de plus de 3 600 000 francs CFA, ces équipements sont un don de l’opérateur économique El Hadj Idrissa Barry, fils du village.

Les tables-bancs, élément central du mobilier scolaire, jouent un rôle important dans la création d’un environnement propice à l’apprentissage, car ils permettent aux élèves de suivre les cours dans une posture confortable.

Conscient de ce fait et répondant aux sollicitations des enseignants d’une école de Sapaga, El hadj Idrissa Barry, a gracieusement offert 60 tables-bancs et des bureaux à cette école et 20 autres tables-bancs à l’école franco-arabe du village.

La remise officielle de ces équipements a fait l’objet d’une cérémonie marquée par des interventions.

Dans son mot de bienvenue, sa majesté, Naba Yemdé, chef coutumier de Bougré, a exprimé sa gratitude envers le donateur. Il a demandé à toute la population de remercier El Hadj Barry pour sa pensée et le geste admirable qu’il a fait pour l’éducation. Il a appelé les filles et fils de Zorgho à s’inspirer de cet acte pour soutenir l’État dans ses efforts pour le développement.

De son côté, Le chef de la Circonscription d’éducation de base de Zorgho, Raogo Jean Claude Ouédraogo, a remercié le donateur pour son engagement constant envers l’éducation. Il a rappelé que ce n’est pas la première fois qu’El Hadj Barry soutient l’école. A l’en croire, il accompagne l’école chaque année dans le domaine du sport et de l’excellence. Fier de cet engagement en faveur de l’éducation, M. Ouédraogo a saisi l’occasion pour lui remettre un certificat de reconnaissance, tout en formulant le vœu que Dieu fructifie ses affaires. Il a également invité les bénéficiaires à bien entretenir ces équipements et appelé les parents à s’impliquer activement dans la vie de l’école.

Pour la directrice de l’école, Wendpouiré Korsaga/ Ouédraogo, ce don arrive au bon moment. « Avec un effectif de 150 élèves dont 48 filles répartis dans quatre classes, nos tables-bancs étaient insuffisants et dans un état dégradé. » a-t-elle révélé. Elle a alors traduit sa profonde gratitude à El Hadj Idrissa Barry qui, pour elle, est un grand visionnaire.

Le représentant du donateur, Souley Barry, a transmis les salutations d’El Hadj Barry et a dévoilé ses futurs projets pour l’école. Parmi ceux-ci figurent la clôture de l’établissement, la construction de logements pour les enseignants et l’électrification des locaux. Il a exhorté les parents à maintenir leurs enfants à l’école et à les éloigner des sites d’orpaillage.

Le président de la délégation spéciale de Zorgho, Valentin Badolo, a salué cette initiative qu’il qualifie de « signal fort ». « L’État seul ne peut pas tout faire. Il revient à chacun de contribuer au développement du pays à travers des actions concrètes comme celles d’El Hadj Barry. » a-t-il dit. Il a également sensibilisé les parents à inscrire massivement les filles à l’école et invité les enseignants à redoubler d’efforts pour toujours produire de bons résultats scolaires.

La haut-commissaire, Aminata Sorgho/ Gouba a exprimé sa satisfaction face à l’engagement constant de bonnes volontés pour soutenir l’éducation. Elle a remercié le donateur pour ce geste qui, selon elle, traduit son attachement à l’avenir des enfants. Pour elle, en investissant dans l’école de Sapaga Peulh, El Hadj Idrissa Barry ne soutient pas seulement une génération, mais tout l’avenir de la communauté. Elle a conclu la cérémonie en insistant sur l’importance de l’implication communautaire dans la gestion de l’école. Elle a invité les parents à y inscrire autant les filles que les garçons et à suivre de près leur parcours scolaire. Elle a aussi remercié les enseignants pour leurs efforts et a exhorté les élèves à bien travailler pour tirer profit des opportunités offertes.

Agence d’information du Burkina

