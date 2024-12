Burkina : 222 personnes distinguées au ministère en charge de l’Administration territoriale pour leur ardeur au travail

Ouagadougou, 24 déc. 2024 (AIB) – Le ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité a honoré, hier lundi, 222 personnes physiques et morales pour leur rigueur, leur responsabilité et leur dévouement au service public. Ces distinctions, devenues une tradition au sein du ministère, visent à encourager les sacrifices consentis par les agents dans l’accomplissement de leurs missions.

Parmi les récipiendaires, on compte 28 personnes décorées dans l’ordre de l’Étalon, 36 dans l’ordre du Mérite burkinabè, 25 dans l’ordre du Mérite de l’Administration et du Travail, 25 dans la catégorie des Transports, des Infrastructures, de l’Urbanisme et de l’Habitat, ainsi que 108 médaillés des Collectivités locales. Par ailleurs, des attestations de reconnaissance ont été remises à 61 cadres admis à la retraite.

S’exprimant lors de la cérémonie, le ministre Émile Zerbo a souligné l’importance de ces distinctions, qui reflètent la reconnaissance de la Nation pour les efforts et le dévouement des agents.

« Quand la Nation reconnaît les mérites de ton travail, cela ne peut que te réjouir », a déclaré Ganama Ouattara Maïmouna Aïcha, décorée dans l’ordre du Mérite burkinabè, ajoutant que cette distinction l’encourage à redoubler d’efforts pour relever de nouveaux défis.

La cérémonie s’est déroulée à l’Institut supérieur de l’enseignement et de la protection, en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata