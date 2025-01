Commune de Ziniaré : La délégation spéciale rend compte de sa gestion

Ziniaré, (AIB)- La délégation spéciale de la commune de Ziniaré a organisé, samedi 28 décembre 2024, une journée de dialogue et d’interpellations citoyennes.

Les autorités communales de Ziniaré ont dressé le bilan des réalisations dans la municipalité lors de cette journée dédiée à la redevabilité et à la participation citoyenne.

Tenu le samedi 28 décembre 2024, l’événement s’est déroulé sous le thème : « Contexte de résilience et mobilisation des ressources financières : quelles stratégies pour un recouvrement optimal au service du budget local ? »

Selon le président de la délégation spéciale, Florent Daboné, il s’est agi de mettre en lumière les défis liés à la mobilisation des ressources, tout en explorant des solutions concrètes pour assurer une gestion optimale du budget communal.

Sur un budget prévisionnel de plus de 141 millions de FCFA, plus de 143 millions ont été recouvrés, a indiqué M. Daboné.

Les investissements de la délégation spéciale de la commune de Ziniaré ont concerné les domaines de la santé, de l’éducation, de l’éclairage des voies publiques, de l’assainissement et de l’hygiène.

Le PDS a réitéré son engagement ainsi que celui de son équipe à répondre aux besoins des citoyens et à améliorer les conditions de vie dans la commune de Ziniaré.

« La délégation a également adopté son budget primitif, gestion 2025, qui est en cours d’approbation par l’autorité de tutelle. Ledit budget s’équilibre en recettes et en dépenses à plus de 473 millions de FCFA, dont plus de 414 millions de FCFA pour le fonctionnement et près de 153 millions de FCFA pour l’investissement », a expliqué Florent Daboné.

La secrétaire générale de la province de l’Oubritenga, Esther Tamalgho, a salué la tenue de cette journée qui a offert un espace propice à l’échange et à la réflexion sur les enjeux de la gestion financière locale.

Agence d’information du Burkina

DS/ata