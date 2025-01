BURKINA-MOUHOUN-VEILLE-CITOYENNE-RENCONTRE

Mouhoun : La Coordination de la veille citoyenne érige un rondpoint Ibrahim Traoré à Bondokuy

Dédougou, (AIB)-La coordination communale des associations de la veille citoyenne de Bondokuy, s’est réunie, le jeudi 2 janvier 2025 à Bondokuy, en assemblée générale, pour se présenter les vœux de nouvel an, de revoir les différentes actions à mener selon les aspirations de la communauté. Elle a posé la première pierre du rondpoint Ibrahim Traoré.

La veille citoyenne de la commune de Bondokuy, était en assemblée générale, le jeudi 2 janvier 2025 à Bondokuy, pour se présenter les vœux, revoir leurs interventions pour plus d’efficacité et répondant aux aspirations de la communauté.

La coordination s’est satisfaite de l’engagement des différents villages aux activités de la veille citoyenne dans la commune de Bondokuy.

Cet engagement s’est traduit par une coopération étroite avec les forces combattantes dans la commune, l’organisation de meetings de soutien aux actions de leur leader Ibrahim Traoré et du gouvernement, aux FDS et VDP dans la commune.

Pour les activités à venir, la coordination compte toujours sur la détermination de chaque habitant de la commune de Bondokuy afin de soutenir les actions des plus hautes autorités du pays et à rester vigilants et coopératifs avec les forces combattantes pour réussir la lutte contre le terrorisme dans la commune.

A la fin de l’assemblée générale qui a mobilisé du monde, la coordination a procédé à la pose de la première pierre du rondpoint Ibrahim Traoré, qui était érigé en pneus.

Pour le coordonnateur communal de la veille citoyenne de Bondokuy, Siméon Tamboé, la veille citoyenne de la commune est engagée et mobilisée pour soutenir les actions des autorités sous la conduite du chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Il a souligné l’esprit qui a prévalu lors des échanges au cours de l’assemblée générale et souhaité que la veille citoyenne puisse continuer à jouer un rôle important dans les actions de reconquête du territoire national.

M. Tamboé a invité tous les jeunes à adhérer favorablement à la vision du Chef de l’Etat et à favoriser les interventions des FDS et VDP.

Sur le chantier de construction du nouveau rondpoint, le coordonnateur communal de la veille citoyenne de Bondokuy, a dit que depuis le lancement des activités de la veille citoyenne le 15 août 2024 à Bondokuy, un rondpoint en pneus avait été érigé.

« Nous avons voulu renouveler notre Rondpoint pour implanter un joyau digne de ce nom à l’image de notre imperturbable chef de guerre, le capitaine Ibrahim TRAORÉ. Nous voulons un rond-point historique en son nom parce qu’il le mérite », a-t-il expliqué.

La construction a été pilotée par l’entrepreneur, Lomboza Tamini, natif de Kèra dans la commune de Bondokuy.

Le conseiller de la coordination, Didier Coulibaly, a invité chacun à cultiver l’esprit de la cohésion sociale dans les actions et à rester toujours résilients.

L’activité a connu la visite du Commissaire de police de Bondokuy, le lieutenant Lieutenant Mamadou Traoré et du représentant du chef du détachement militaire, Sergent Zangré.

