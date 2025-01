Zoundwéogo/Nouvel an: Sa Majesté Naaba Kiiba II de Manga appelle à agir dans le sens du bien commun

Manga, 3 janv. 2025(AIB)- Sa Majesté Naaba Kiiba II de Manga a appelé dans son message de nouvel an, les Burkinabè à agir dans le sens du bien commun.

« J’adresse mes meilleurs vœux à toute la population de la région du Centre-Sud : paix, santé, prospérité. Mes vœux s’adressent à chacun individuellement et à tous collectivement.

Que chacun puisse s’investir dans un travail qui conduira à son épanouissement personnel et contribuera au progrès collectif et qu’en tant que communauté nous puissions voir renforcer la solidarité, le sens du bien commun et le bien-être collectif.

Je suis en communion avec les forces de défense et de sécurité et avec toutes les personnes de bonne volonté.

Que prévalent nos valeurs traditionnelles de recherche de la paix, de la cohésion et de la solidarité.

Que cette année nouvelle soit source d’espoir pour une amplification d’un vivre ensemble pacifié et harmonieux.

Que Dieu et les mânes de nos ancêtres nous aident et nous écoutent tout au long de l’année nouvelle.

Bonne et heureuse année 2025 ».

#AIB