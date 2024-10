Centre-Sud/Mois du consommons local : Des étudiants s’imprègnent de la politique de promotion des produits locaux

Manga, 29 oct. 2024 (AIB)-Des acteurs de la région du Centre-Sud, composés majoritairement d’étudiants en filière agrosylvopastorale du Centre universitaire de Manga, ont pris part, mardi, à un atelier d’information et d’échanges sur la politique gouvernementale visant la promotion des produits locaux, à l’initiative de la direction régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du Centre-Sud.

« L’objectif de cet atelier est d’informer les étudiants, notamment ceux qui évoluent en agrosylvopastoral, du contenu du ‘’Mois du consommons local’’ et de la promotion des produits locaux », a expliqué Guillaume Dofini, le directeur régional de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du Centre-Sud.

Il s’exprimait après l’ouverture des travaux de l’atelier d’information et d’échanges, organisé par sa structure au profit des étudiants du Centre universitaire de Manga (CUM) et des acteurs de la chaîne de transformation des produits locaux de la région du Centre-Sud.

Pour M. Dofini, le choix de faire participer majoritairement des étudiants à cette rencontre n’est pas anodin.

« Nous avons estimé qu’au regard de ce qui est projeté pour eux après leur formation, il était pertinent de leur donner des bases sur ce que le gouvernement entreprend en matière de promotion des produits locaux », a-t-il expliqué.

Il a ajouté qu’il était opportun d’outiller ces étudiants qui « sont de futurs promoteurs d’entreprises dans le secteur de la transformation agroalimentaire, ou de futurs cadres qui mettront leurs compétences au service des entreprises évoluant dans ce domaine ».

Eliane Nana, étudiante en S3 en Agrosylvopastoral au CUM, partage l’avis du directeur régional en charge de l’Artisanat du Centre-Sud.

« En tant qu’étudiante en agrosylvopastoral, ces informations me sont utiles, car j’aspire à entreprendre dans la transformation des produits agricoles à la fin de mon cursus universitaire. Je trouve donc important de connaître les initiatives du gouvernement dans ce domaine », a-t-elle confié.

Herman Zoungrana, président régional de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Centre-Sud, se réjouit également de la participation des étudiants, « futurs entrepreneurs », à la mobilisation communautaire pour la promotion des produits locaux.

Il se félicite, par ailleurs, de la coïncidence de la célébration locale du Mois du consommons local (MCL) 2024 avec le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), deux événements qui valorisent le savoir-faire local auprès du public national et international.

L’État burkinabè s’est en effet engagé à valoriser les produits locaux dans le but de promouvoir, entre autres, l’augmentation significative de leur part de marché, l’accroissement du volume des matières premières transformées et la stimulation de l’émergence des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

Cette démarche rejoint celle des ministres en charge du commerce des pays membres de l’UEMOA, qui ont décidé lors de leur conférence du 25 octobre 2019 de consacrer le mois d’octobre à la promotion du consommer local au sein de l’espace UEMOA.

L’édition 2024 du Mois du consommons local (MCL), célébrée dans la région du Centre-Sud comme dans toutes les autres régions du Burkina Faso, se tient sous le thème : « Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l’UEMOA ».

« Ce thème, aussi pertinent qu’actuel, s’inscrit dans les aspirations de notre pays, qui cherche à bâtir une économie locale structurée, fondée sur nos potentialités endogènes », a déclaré la gouverneure du Centre-Sud, Yvette Nacoulma, qui a présidé les travaux de l’atelier.

Outre cette rencontre, une visite des unités industrielles et de transformation de produits locaux est prévue dans le cadre de la célébration locale de la 5e édition du MCL, avec les membres des corps constitués de la région.

Agence d’information du Burkina

Mamady ZANGO