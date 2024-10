Burkina-Visite-Président-CSC-AIB

Le CSC marque sa disponibilité à accompagner l’AIB

Ouagadougou, le 30 oct. 2024 (AIB)- Le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) a dit mercredi sa disponibilité à accompagner, sur le volet communicationnel, l’Agence d’information du Burkina, nouvellement érigée en Etablissement public de l’Etat (EPE).

« Nous sommes venus vous féliciter et vous encourager pour la mission qui vous a été confiée (…), vous assurer de la disponibilité du CSC concernant la communication, à être un partenaire qui va vous accompagner non seulement dans la restructuration en cours et aussi dans la prise en charge de vos missions », a déclaré mercredi le président du Conseil Supérieur de la Communication, Jean louis modeste Ouédraogo.

MOuédraogo, accompagné de plusieurs de ses collaborateurs, s’est ainsi exprimé lors d’une visite au siège de l’Agence d’information du Burkina à Ouagadougou.

Le président du CSC a salué les efforts actuels de l’AIB pour la qualité de ses informations et a affirmé la disponibilité du CSC à demeurer un partenaire privilégié pour toute action future.

La Directrice générale de l’AIB, Séraphine Somé Millogo a présenté à la rédaction, l’historique et les nouvelles missions de l’agence.

Selon Mme Somé, l’AIB compte jouer pleinement son rôle de grossiste de l’information et d’accompagnement des politiques publiques en fournissant des informations fiables et accessibles aux Burkinabè.

L’agence prévoit d’étendre sa couverture à l’ensemble des provinces du Burkina Faso, avec des correspondants jusqu’au niveau communal, a ajouté Séraphine Somé.

L’AIB envisage également de conclure des contrats avec des organismes pour garantir une information accessible et de qualité. La directrice générale a exprimé sa volonté de voir une transformation significative de l’AIB d’ici à 2025.

Le Rédacteur en chef de l’AIB, Tilado Apollinaire Abga, et le représentant du Chef de service technique et multimédia, Jean Paul Tougma, ont expliqué aux visiteurs le fonctionnement de leurs services respectifs.

Le Président du CSC est la première autorité publique burkinabè que l’AIB reçoit depuis son érection en EPE le 21 août 2021.

Agence d’Information du Burkina

OSA/ata/sms